Cách làm cơm cháy khô cá dứa giòn thơm ai cũng ghiền

(VTC News) -

Làm cơm cháy khô cá dứa giòn thơm

Nguyên liệu

300gr khô cá dứa, bạn có thể chọn khô cá dứa 1 nắng sẽ rất ngon; 2 chén cơm trắng hoặc nhiều hơn tùy số lượng người ăn. Ngoài ra chuẩn bị thêm 2gr mỡ heo; nước cốt dừa; dầu ăn, hành lá, tỏi, ớt, me, nước mắm...

Cơm cháy khô cá dứa là món ăn mà ai thử qua một lần cũng sẽ nhớ mãi. (Ảnh: Bách hóa Xanh)

Sơ chế nguyên liệu

Khô cá dứa hoặc cá dứa phơi 1 nắng bỏ phần xương sống và phần vây, chỉ lấy phần lườn cá phi lê hai bên, cắt vuông khoảng 3 - 5cm.

Rửa cá bằng cách ngâm cá trong nước ấm khoảng 10 phút để bớt mặn, sau đó vớt ra để vào rổ cho ráo nước.

Hành lá, ớt rửa sạch, cắt nhỏ. Tỏi lột vỏ, băm nhuyễn.

Mỡ heo ngâm trong nước muối loãng 10 phút, rửa sạch lại để ráo nước và cắt hạt lựu.

Chiên cá khô

Bắc chảo dầu lên bếp, cho cá vào chiên, nhớ lật phần da cá liên tục để da cá vàng giòn mà kg bị dính vào chảo. Khi cá vàng thì vớt ra dĩa cho ráo dầu.

Cá dứa rất giống cá tra nên phải chọn mua ở cửa hàng uy tín, quen thuộc để không bị nhầm. (Ảnh: TL)

Làm cơm cháy

Bạn cho 2 chén cơm vào tô lớn cùng 2 muỗng canh nước cốt dừa rồi trộn đều. Nếu có chảo gang thì sẽ làm cơm cháy ngon hơn chảo chống dính.

Bạn bắc chảo lên bếp, cho cơm đã trộn cốt dừa vào chảo và dùng tay nén cơm đều bề mặt chảo. Lưu ý nén lớp cơm mỏng thì cơm mới vàng giòn, ăn không bị ngán.

Để lửa thật nhỏ, canh khi cơm chín vàng 1 mặt, bong ra khỏi chảo thì tắt bếp, lấy cơm ra dĩa, không để cơm quá cháy.

Làm mỡ hành

Tiếp tục cho mỡ đã cắt hạt lựu vào vào chảo, bật lửa lớn và phi cho đến khi mỡ heo ra hết, chỉ còn lại phần tóp giòn vàng thì tắt bếp.

Vớt tóp mỡ ra chén riêng.

Phần nước mỡ bạn cho hành lá cắt nhuyễn, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối vào trộn đều. Tiếp đến bạn dùng muỗng múc nước mỡ hành đã pha gia vị còn nóng ấm rưới đều lên cơm cháy vừa chiên. Rải lên trên một ít tóp mỡ vàng giòn.

Làm nước mắm me chấm cơm cháy cá dứa

Cách pha nước mắm me đơn giản chuẩn vị chấm cơm cháy khô cá dứa. (Ảnh: TL)

Cho me chín vào tô, đổ vào khoảng 4 muỗng canh nước sôi để dầm nhuyễn me lấy nước cốt và bỏ hạt. Tiếp đó, bạn cho thêm vào 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh ớt băm và 1 muỗng canh nước mắm. Trộn thật đều hỗn hợp này là chén mắm me hấp dẫn của bạn đã xong.

Để bắt mắt, bạn dùng dĩa lớn hoặc mẹt tre bày cơm cháy, khô cá dứa chiên, trang trí thêm ít ớt tỉa hoa, ngò rí.

Thành phẩm là cơm cháy mỏng, vàng, giòn, được phủ bởi một lớp mỡ hành thơm béo, ăn kèm với miếng cá dứa khô chiên có vị mặn vừa phải.