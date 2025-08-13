Cách chuyển sang tài khoản giao thông để ô tô được qua trạm thu phí

(VTC News) -

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ (quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ), chủ phương tiện ô tô cần phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10.

Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Tài khoản giao thông và VETC/ePass khác nhau thế nào?

Tài khoản giao thông và ví VETC hoặc ePass đều là công cụ phục vụ thanh toán các dịch vụ liên quan đến giao thông, như phí cầu đường, phí đỗ xe, giúp quá trình thanh toán nhanh và thuận tiện hơn, không sử dụng tiền mặt.

Với ví ePass và VETC, người dùng phải nạp tiền thông qua ví điện tử (Viettel Money, VETC, MoMo...) hoặc tài khoản/thẻ ngân hàng.

Còn với tài khoản giao thông không phải là tài khoản chứa tiền mà chỉ chứa thông tin để nhận diện đối tượng thanh toán và số tiền cần phải thanh toán.

Tài khoản giao thông không có hình thức nạp tiền trực tiếp vào tài khoản, mà chủ ô tô cần kết nối với thẻ ngân hàng tài khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử, và đảm bảo số dư để có thể thanh toán phí giao thông.

Do đó, trước ngày 1/10, chủ ô tô đang dùng tài khoản ePass và VETC cần chuyển đổi sang thành tài khoản giao thông bằng cách kết nối ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng.

Cách thức chuyển sang tài khoản giao thông

Chủ xe có thể thực hiện việc chuyển đổi qua video hướng dẫn sau:

(Nguồn: VETC Giao thông thông minh)

Với VETC, chủ xe cần nhấn vào mục "Thiết lập ví" ở màn hình chính. Sau đó, quét và chụp căn cước gắn chip, khuôn mặt theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu thành công, hệ thống sẽ gửi bản mềm hợp đồng, chủ xe cần đọc kỹ, kiểm tra thông tin và xác nhận. Bước cuối cùng là liên kết với tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trên màn hình, và thực hiện nạp tiền vào tài khoản giao thông sau đó.

Lưu ý, trên app VETC, phần "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông theo Nghị định số 119. Trong khi đó "TK giao thông" là cách thanh toán cũ, sẽ không còn dùng cho tới khi trừ hết tiền trong tài khoản đó.

Với ePass chủ xe chỉ cần liên kết với ứng dụng thanh toán trên nền tảng. Theo đó, chủ xe cần tìm thông báo liên kết thanh toán trong ứng dụng, mục "Thông báo". Sau đó chọn nền tảng thanh toán là Viettel Money hoặc thẻ tín dụng (lưu ý thẻ tín dụng sẽ tính thêm phí khoảng 2%). Và cuối cùng là hoàn thành các bước xác thực như hướng dẫn trên màn hình.