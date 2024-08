(VTC News) -

Tuy nhiên, với sự phát triển, thị trường loa giả, nhái cũng ngày càng tăng. Để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng, bạn cần biết cách kiểm tra loa Marshall chính hãng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách check loa Marshall chuẩn xác nhất, từ kiểm tra ngoại quan đến phần mềm.

Kiểm tra bao bì và tem nhãn

1. Hộp đựng

bao bì của loa Marshall chính hãng luôn được thiết kế tinh tế và chắc chắn. Các đường nét cắt góc, in ấn trên hộp đều rất sắc nét và không có dấu hiệu của việc in ấn chất lượng thấp. Các sản phẩm giả thường có hộp đựng chất lượng thấp hơn, dễ bong tróc và in ấn bị nhòe.

2. Tem niêm phong

Loa Marshall chính hãng luôn có tem niêm phong chất lượng cao, thường là tem trong suốt hoặc tem đổi màu khi ánh sáng chiếu vào. Điều này giúp kiểm tra xem sản phẩm có bị mở ra trước khi đến tay người tiêu dùng hay không. Sản phẩm giả thường có tem niêm phong rất dễ bong tróc hoặc không có tem niêm phong.

Cách check loa Marshall chính hãng chuẩn xác. (Ảnh minh họa)

Kiểm tra sản phẩm

1. Thiết kế và chất liệu

Loa Marshall chính hãng luôn được chế tác từ những chất liệu cao cấp như vỏ nhựa cứng, vải bọc chất lượng cao và các chi tiết kim loại sáng bóng. Các đường viền, nút bấm và công tắc trên loa cũng rất chắc chắn, không có cảm giác rẻ tiền. Ngược lại, loa giả thường sử dụng chất liệu kém chất lượng, dễ bị bong tróc và các chi tiết không đồng đều.

2. Trọng lượng sản phẩm

Một cách khá hiệu quả để kiểm tra loa Marshall chính hãng là kiểm tra trọng lượng sản phẩm. Loa Marshall chính hãng thường nặng hơn so với loa giả vì chúng sử dụng các linh kiện chất lượng cao và có cấu trúc rắn chắc. Bạn có thể so sánh trọng lượng trên website chính thức của Marshall để có đối chứng chính xác.

3. Màu sắc và in ấn

Màu sắc và chữ in trên loa Marshall chính hãng luôn rõ ràng, không bị mờ nhòe hay in lệch. đặc biệt, logo của Marshall bao giờ cũng được khắc cẩn thận, không có dấu hiệu lỗi hoặc bong tróc. loa giả thường sẽ có màu sắc không đều, logo và các chi tiết in ấn bị lỗi.

Kiểm tra phần mềm và serial number (số serial)

1. Số serial

Số serial thường được in trên bảng điều khiển hoặc ở dưới đáy loa. So sánh số serial này với thông tin trên hộp đựng. Nếu số serial sai lệch hoặc không có, có thể đây là dấu hiệu hàng giả. Bạn cũng có thể lên trang web chính thức của Marshall và nhập số serial để xác thực.

2. Ứng dụng và kết nối

Loa Marshall chính hãng thường đi kèm với ứng dụng quản lý riêng trên điện thoại. khi kết nối, nếu loa không hiển thị đúng tên model và không tương thích với ứng dụng, có thể đây là dấu hiệu của sản phẩm giả.

Kiểm tra âm thanh

1. Chất lượng âm thanh

Chất lượng âm thanh là điểm mạnh của loa Marshall chính hãng. Âm thanh rõ ràng, bass mạnh mẽ và trebles không bị rè. bạn có thể thử bật các loại nhạc khác nhau để kiểm tra. Loa giả thường có âm thanh không rõ ràng và bị biến dạng ở mức âm lượng cao.

2. Kiểm tra độ trễ

một cách khác để kiểm tra loa Marshall chính hãng là kiểm tra độ trễ của âm thanh khi truyền từ thiết bị phát đến loa. Loa chính hãng thường có độ trễ rất thấp, gần như không đáng kể. Trong khi đó, loa giả thường có độ trễ lớn, gây khó chịu khi xem phim hoặc chơi game.

Nơi mua hàng uy tín

1. Đại lý chính thức

Mua hàng từ các đại lý chính thức của Marshall là cách tốt nhất để đảm bảo bạn mua được sản phẩm chính hãng. các đại lý này thường có hợp đồng và chứng từ rõ ràng, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

2. Trang web mua sắm uy tín

Nếu bạn mua hàng online, hãy chọn các trang web uy tín, có chính sách đổi trả rõ ràng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhiều trang web cung cấp dịch vụ kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng, giúp bạn yên tâm hơn khi mua sắm.

Kiểm tra phụ kiện đi kèm

Loa Marshall chính hãng đi kèm với các phụ kiện chất lượng cao như cáp USB, sổ hướng dẫn, thẻ bảo hành. Bạn nên chú ý các điểm sau:

1. Cáp USB: chất lượng cáp tốt, không bị xoắn hay gãy gập. Đầu cắm chắc chắn, không bị lung lay.

2. Sổ hướng dẫn và thẻ bảo hành: thường in ấn rất đẹp và rõ ràng. Nội dung thông tin chi tiết về sản phẩm, cách sử dụng và bảo quản.