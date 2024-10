Cách căn chỉnh đèn pha ô tô bị lệch ai cũng có thể tự làm tại nhà

(VTC News) -

Hiện nay đèn pha ô tô có 4 loại, trong đó các loại phổ biến nhất vẫn là đèn Halogen, Xenon (HID) và đèn LED, còn đèn laser được sử dụng trên một số dòng xe cao cấp.

Sau khoảng thời gian dài vận hành, nhiều thiết bị trên xe ô tô có thể sẽ gặp trục trặc, trong đó đèn pha cũng không tránh khỏi điều này. Nếu đèn pha gặp sự cố thì khi chiếu sáng sẽ dễ làm đèn chiếu lệch hướng, tầm chiếu xa không đạt hoặc hướng đèn chiếu sai sẽ gây trở ngại cho người lái lẫn các phương tiện đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy ngơ gây tai nạn giao thông.

Vì vậy đèn pha luôn phải được chỉnh đúng vị trí để đảm bảo an toàn cho người lái lẫn các phương tiện lưu thông trên đường.

Cách căn chỉnh đèn pha ô tô bị lệch mà ai cũng có thể tự làm tại nhà.

Sau đây là cách căn chỉnh đèn pha dễ dàng mà tài xế có thể tự làm tại nhà:

- Cân bằng xe. Đảm bảo trên xe không có vật nặng nào có thể làm ảnh hưởng đến trọng tâm xe, kiểm tra các lốp xe đúng áp suất tiêu chuẩn, sau đó đỗ xe trên nền đất bằng phẳng và cách tường hoặc màng chắn 5 - 7m.

Để xác định vị trí luồng sáng của đèn pha, trên tường kẻ 1 đường dọc chính giữa và vuông góc với nền, sau đó căn cho tim xe đối diện với đường kẻ trên tường.

Đối với những ô tô thường xuyên phải chở hàng hoá vào ban đêm, nên đặt một khối lượng tương ứng với hàng hoá lên xe để điều chỉnh đèn pha sao cho sát với thực tế nhất.

- Vệ sinh thấu kính đèn pha: Sử dụng vải mềm để vệ sinh sạch sẽ bên ngoài các thấu kính của đèn pha, như vậy đèn sẽ chiếu sáng rõ nhất.

- Đo tim đèn: Tiến hành đo tim đền và chiều cao từ mặt đất đến tim đèn trên xe, đây là bước không thể bỏ qua, bởi khoảng cách này sẽ giúp căn chỉnh đèn pha của ô tô một cách chuẩn xác nhất.

- Kẻ đường out - of line: Kẻ một đường out - of line trên tường và chiều cao của đường kẻ này thấp hơn chiều cao của đèn 1 – 2 inch (tương ứng 2,56 – 5,08cm).

- Khởi động xe và điều chỉnh đèn: Khởi động xe và bật đèn pha sau đó điều chỉnh đèn sao cho độ chụm và chiều cao của chùm sáng đúng tiêu chuẩn (chiều cao tim đèn phải cân bằng với chiều cao chùm sáng và độ chụm chùm sáng khoảng 10 - 15 độ).

- Điều chỉnh chùm sáng đèn bên phụ sao cho đèn đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ cao và độ chụm của luồng sáng.

- Kiểm tra hai đèn: Sau khi đã căn chỉnh chùm sáng hai bên, người dùng bật cả 2 đèn và quan sát, kiểm tra 2 chùm sáng này đã có độ cao và độ chụm bằng nhau chưa, nếu bằng nhau thì đã căn chỉnh đèn thành công.