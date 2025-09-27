Cách bảo quản dưa hấu tươi cả tháng

(VTC News) -

Dưa hấu mọng nước, hương vị ngọt mát, là loại trái cây giải khát tuyệt vời, giúp người đang mệt mỏi trở nên khỏe khoắn. Loại quả này giàu vitamin A, vitamin C, kali và lycopene - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, rất tốt cho sức khỏe.

Một trong những thách thức đối với người tiêu dùng là bảo quản dưa hấu sao cho được lâu. Dưa hấu dù là nguyên quả hay đã cắt đều có xu hướng hỏng khá nhanh nếu không được bảo quản đúng cách, dẫn đến tình trạng lãng phí và mất đi hương vị tươi ngon vốn có.

Đặc biệt, khi mua được những quả dưa hấu to hoặc khi dưa hấu vào mùa giá rẻ, chúng ta thường muốn mua nhiều để dự trữ. Nhưng làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của chúng mà vẫn giữ được độ tươi ngon, mọng nước như lúc mới mua? Việc nắm vững các mẹo bảo quản dưa hấu không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp bạn luôn có dưa hấu tươi ngon sẵn sàng thưởng thức bất cứ lúc nào.

Việc bảo quản dưa hấu tươi cả tháng hay ít nhất là kéo dài độ tươi ngon của chúng không còn là điều bất khả thi nếu bạn nắm vững những mẹo vặt này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tươi của dưa hấu

Độ tươi của dưa hấu liên quan đến các yếu tố sau:

Độ chín của dưa: Dưa hấu chưa chín tới sẽ chín chậm hơn, nhưng nếu quá chín sẽ nhanh hỏng. Dưa chín tới là lý tưởng nhất cho việc bảo quản.

Nhiệt độ và độ ẩm: Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, cùng với độ ẩm không phù hợp, đều có thể làm dưa nhanh hỏng.

Tổn thương vật lý: Vết nứt, vết dập trên vỏ dưa tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây hỏng nhanh chóng.

Tác động của không khí và vi khuẩn: Khi dưa đã cắt, bề mặt tiếp xúc với không khí và vi khuẩn sẽ làm dưa nhanh bị oxy hóa và ôi thiu.

Cách bảo quản dưa hấu tươi cả quả

Với dưa hấu nguyên quả, bạn hoàn toàn có thể kéo dài độ tươi ngon của nó trong nhiều tuần nếu áp dụng đúng cách.

Chọn dưa hấu chất lượng ngay từ đầu: Chọn quả dưa hấu nặng tay so với kích thước, vỏ ngoài căng bóng, có màu xanh sẫm đều, không có vết dập hay trầy xước. Đặc biệt, hãy tìm những quả có phần cuống héo khô và một vết vàng lớn (điểm tiếp xúc với đất), đây là dấu hiệu của dưa đã chín tự nhiên trên cây.

Bảo quản ở nơi mát mẻ, khô ráo, thoáng khí (trước khi cho vào tủ lạnh): Đặt dưa hấu nguyên quả ở nhiệt độ phòng (khoảng 13-18°C) ở một nơi mát mẻ, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh đặt trực tiếp xuống sàn hoặc bề mặt ẩm ướt. Có thể đặt trên giá gỗ hoặc lót một tấm bìa carton. Nhiệt độ quá lạnh của tủ lạnh có thể làm giảm hương vị và kết cấu của dưa hấu chưa cắt nếu để quá lâu, đặc biệt là với dưa chưa chín hoàn toàn. Môi trường thoáng khí giúp ngăn ngừa nấm mốc.

Không rửa dưa hấu trước khi bảo quản: Rửa dưa có thể loại bỏ lớp bảo vệ tự nhiên trên vỏ và tạo thêm độ ẩm, thúc đẩy vi khuẩn phát triển nhanh hơn. Chỉ rửa dưa ngay trước khi bạn định cắt và ăn.

Đặt dưa ở nhiệt độ lạnh hơn khi sắp ăn: Khoảng 1-2 ngày trước khi định cắt ăn, bạn có thể chuyển dưa hấu vào ngăn mát tủ lạnh để làm lạnh hoàn toàn. Dưa hấu lạnh sẽ ngon hơn khi ăn, nhưng việc chuyển vào tủ lạnh sớm hơn (nếu chưa chín) có thể làm giảm chất lượng.

Cách bảo quản dưa hấu tươi đã cắt

Sau khi dưa hấu đã được cắt, khả năng bảo quản sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giữ chúng tươi ngon trong khoảng 5-7 ngày với các mẹo sau.

Bọc kín bề mặt đã cắt bằng màng bọc thực phẩm: Dùng màng bọc thực phẩm (cling film) bọc thật kín toàn bộ bề mặt dưa hấu đã cắt, đảm bảo không có không khí lọt vào. Nếu là miếng dưa hấu lớn, có thể bọc cả phần vỏ. Ngăn chặn sự tiếp xúc của thịt dưa với không khí, làm chậm quá trình oxy hóa, mất nước và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập. Đây là yếu tố quan trọng để bảo quản dưa hấu trong tủ lạnh.

Đặt trong hộp kín khí: Nếu đã cắt dưa hấu thành miếng nhỏ hoặc thái hạt lựu, hãy cho chúng vào hộp nhựa hoặc thủy tinh có nắp đậy kín khí. Tạo môi trường kín, bảo vệ dưa hấu khỏi vi khuẩn và mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh: Luôn đặt dưa hấu đã cắt vào ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 2-4°C. Nhiệt độ thấp giúp làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn và giữ dưa tươi lâu hơn.

Tránh để dưa hấu tiếp xúc trực tiếp với nước đá: Nước đá có thể làm dưa hấu bị nhũn, mất đi độ giòn và vị ngọt.

Dưa hấu đã cắt tốt nhất nên ăn ngay, nếu không phải bảo quản cẩn thận.

Mẹo kéo dài thời gian bảo quản dưa hấu

Nếu bạn muốn bảo quản dưa hấu tươi cả tháng hoặc thậm chí lâu hơn, đông lạnh dưa hấu đã cắt thành miếng hoặc xay sinh tố là lựa chọn lý tưởng.

Bạn gọt vỏ, bỏ hạt (nếu muốn), cắt dưa hấu thành miếng vuông nhỏ hoặc hình tam giác. Trải một lớp giấy nến lên khay nướng, xếp dưa hấu thành một lớp duy nhất, không chồng lên nhau. Cho khay vào ngăn đông khoảng 2-3 giờ cho dưa hấu đông cứng lại, sau đó chuyển các miếng dưa hấu đông lạnh vào túi zip hoặc hộp kín chuyên dụng cho ngăn đông.

Bạn cũng có thể xay nhuyễn dưa hấu thành sinh tố, đổ vào khay đá hoặc hộp kín rồi đông lạnh.

Quá trình đông lạnh giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và giữ dưa hấu tươi rất lâu. Khâu đông lạnh sơ bộ giúp các miếng dưa không bị dính vào nhau.

Dưa hấu đông lạnh có thể giữ được chất lượng tốt trong 8-12 tháng. Dưa hấu sau khi rã đông thường mềm hơn, thích hợp để làm sinh tố, kem dưa hấu hoặc cocktail chứ không còn giòn để ăn trực tiếp.

Dấu hiệu dưa hấu bị hỏng

Mùi lạ: Dưa hấu có mùi chua, lên men hoặc mùi thối.

Màu sắc thay đổi: Phần thịt dưa bị thâm đen, úng nước, có đốm nấm mốc.

Kết cấu mềm nhũn, chảy nhớt: Thịt dưa mất đi độ giòn, trở nên mềm nhũn, có dịch nhớt.

Vỏ dưa nguyên quả bị lún, nứt: Dấu hiệu của sự phân hủy bên trong.

Tuyệt đối không ăn dưa hấu đã có dấu hiệu bị hỏng vì có thể gây ngộ độc thực phẩm.