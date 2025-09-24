Các trường hợp phải đổi chứng nhận đăng ký và biển số xe

(VTC News) -

Theo Điều 14, Thông tư 79/2024/TT-BCA, chủ xe cần thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong các trường hợp sau:

1. Biển số, giấy chứng nhận bị mờ, hỏng, không đọc được.

2. Xe thay đổi màu sơn, cải tạo kết cấu dẫn đến khác so với đăng ký gốc.

3. Xe chuyển đổi mục đích sử dụng: từ cá nhân sang kinh doanh vận tải (biển trắng đổi sang vàng) hoặc ngược lại.

4. Thông tin chủ xe thay đổi (họ tên, số định danh cá nhân, địa chỉ…).

5. Chứng nhận đăng ký hết thời hạn sử dụng (đối với loại có thời hạn).

6. Chủ xe có nhu cầu đổi từ biển số ngắn sang dài, hoặc ngược lại.

Có sáu trường hợp người dân phải đổi chứng nhận đăng ký và biển số xe. (Ảnh minh họa)

Về thời gian giải quyết, khi cấp mới biển số thì xử lý ngay trong ngày sau khi nhận hồ sơ hợp lệ. Đổi biển số, đổi đăng ký thì không quá 7 ngày làm việc. Đối với cấp lại khi mất biển, cơ quan công an sẽ cần xác minh tối đa 30 ngày, sau đó cấp trong 2 ngày làm việc.

Việc quy định rõ các trường hợp đổi đăng ký và biển số giúp đồng bộ dữ liệu quản lý, hạn chế tình trạng làm giả giấy tờ, đồng thời bảo đảm tính chính xác khi xác minh chủ sở hữu phương tiện.