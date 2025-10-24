Cá tầm 50kg lớn nhất Lai Châu được bán đấu giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Chiều 24/10, tại lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, một con cá tầm Siberi nặng 50kg đã trở thành tâm điểm khi được đấu giá thành công với mức 102 triệu đồng.

Với mức giá khởi điểm 20 triệu đồng, sau hơn 10 lượt trả giá, con cá tầm nặng 50kg đã được mua với giá gấp hơn 5 lần ban đầu. Người giành quyền sở hữu là ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton.

Đây hiện là con cá tầm lớn nhất trong các trang trại nuôi cá tại Lai Châu. Đại diện hợp tác xã Dương Yến cho biết, cá tầm Siberi chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường cá nước lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ổn định từ 18-22°C, điều kiện lý tưởng giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đậm vị đặc trưng.

Cá tầm 50kg lớn nhất Lai Châu được đấu giá thành công.

Thông thường, một con cá tầm phải được chăm sóc gần hai năm mới đạt trọng lượng trung bình 2-3kg. Vì vậy, để có được chú cá tầm “khổng lồ” nặng tới 50kg, hợp tác xã Dương Yến đã tỉ mỉ nuôi dưỡng suốt 15 năm, coi đó như “báu vật” của vùng nước lạnh Lai Châu.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết người trúng đấu giá sẽ được tặng thêm một con cá tầm Beluga nặng hơn 5kg - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. "Toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga", bà Hà chia sẻ.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc lựa chọn cá tầm làm sản phẩm tâm điểm của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ bởi đây là thực phẩm có giá trị, giàu dinh dưỡng mà còn vì hình ảnh cá tầm từ lâu đã được xem như biểu tượng của sự sung túc, bền bỉ và thịnh vượng.

Với cách tiếp cận sáng tạo, phiên chào giá cá tầm đã trở thành điểm nhấn của Tuần lễ Nông sản Việt 2025, mở ra hướng đi mới trong việc nâng tầm giá trị, tăng sức hút và khẳng định bản sắc riêng của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.