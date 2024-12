Cà phê muối C&Sea góp phần nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam

(VTC News) -

Kể từ năm 2023, khi giá cà phê thế giới liên tục thiết lập đỉnh mới chưa từng có trong lịch sử, cà phê Việt Nam nắm trong tay cơ hội xuất khẩu rất lớn.

Với niềm tin này, thay vì duy trì hướng truyền thống là xuất khẩu hạt cà phê thô có giá trị thấp, doanh nghiệp mạnh dạn chọn hướng đi táo bạo: xuất khẩu các dòng sản phẩm cà phê hòa tan với giá trị cao hơn gấp nhiều lần.

Từ ý tưởng độc đáo đến sản phẩm đạt chứng nhận FDA xuất khẩu Hoa Kỳ

Năm 2023 - Le Plateau đánh dấu bước ngoặt với sự ra mắt của nhiều dòng cà phê hòa tan, đặc biệt là Cà phê muối C&Sea - sự kết hợp giữa cà phê đậm đà của núi rừng Tây Nguyên và muối biển tinh khiết từ Nha Trang.

Ngoài hương vị độc đáo, mới lạ, chất lượng là một trong hai yếu tố chính giúp C&Sea chinh phục được các thị trường khó tính như: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc,, châu Âu … Chứng nhận FDA (Food and Drug Administration) là giấy chứng nhận do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp là chứng nhận uy tín và khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Anh Phạm Từ Liêm, CEO của Le Plateau, chia sẻ: "Chúng tôi luôn hướng tới việc mang lại những sản phẩm cà phê không chỉ độc đáo mà còn tốt cho sức khỏe, với định hướng xuất khẩu các sản phẩm trà, cà phê, yến của Việt Nam ra toàn thế giới."

Hành trình vươn ra biển lớn của Cà phê muối C&Sea

Sau gần 1 năm ra mắt, C&Sea hiện tại vẫn đang là sản phẩm chủ lực tại thị trường Việt Nam và đã xuất khẩu. Đầu năm 2024 đến nay, hàng chục ngàn thùng Cà phê muối C&Sea được xuất khẩu đi Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu… Các dòng cà phê hòa tan của Le Plateau không ngừng phát triển và khẳng định vị thế cà phê Việt trên bản đồ thế giới.

Cà phê muối C&Sea xuất khẩu hiện trên nhiều báo lớn của Mỹ như APnews, Benzinga,...

Sự chào đón và đánh giá tốt từ thị trường quốc tế

Cà phê muối C&Sea không chỉ được xuất khẩu sang các thị trường khó tính, mà còn được xuất hiện trên các bài báo quốc tế tại Mỹ như: APnews, Benzinga,... tham gia các hội chợ thương mại quốc tế lớn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,…và nhận được phản hồi tích cực từ hàng ngàn khách hàng toàn cầu. Các hộp cà phê có trên kệ các siêu thị, cửa hàng hay sàn thương mại điện tử tại Mỹ, Trung Quốc... trở thành niềm tự hào cho ngành Cà phê hòa tan Việt Nam.

Cà phê trứng hoà tan AHANO - đưa đặc sản Việt Nam đến với thế giới

Tiếp nối thành công của sản phẩm Cà phê muối C&Sea, với mục tiêu tiếp tục vươn xa trên hành trình xuất khẩu những hạt cà phê Việt Nam ra thế giới và tinh thần sáng tạo không ngừng, tháng 12/2024, Le Plateau cho ra mắt dòng sản phẩm là Cà phê trứng hòa tan AHANO chuẩn vị Hà Nội.

Với sự kết hợp của cà phê Tây Nguyên và trứng gà tươi sấy lạnh, hương vị cà phê trứng đặc sản Hà Nội, AHANO dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt mới trong dịp Tết Nguyên Đán này.

