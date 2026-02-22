Cả nước đón 14 triệu lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Theo ước tính của Cục du lịch Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Sức bật mạnh mẽ của thị trường

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 55-60%, trong đó nhiều điểm đến đạt tỷ lệ rất cao như Phú Quốc khoảng 95%, Sa Pa 90-95%, Đà Lạt và Phan Thiết 80-90%.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều địa phương trọng điểm. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%; Huế đón khoảng 238.200 lượt khách quốc tế, tăng tới 207%; Hà Nội đón 217.000 lượt khách quốc tế, tăng 55%; TP.HCM đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%.

Tại nhiều địa phương, số lượng khách quốc tế đạt mức tương đương hoặc tiệm cận khách nội địa, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sự gia tăng này là kết quả tổng hòa của chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá hiệu quả và nỗ lực làm mới sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài. Xu hướng du lịch Tết đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tìm kiếm giá trị văn hóa bản địa, lưu trú dài ngày hơn thay vì đi ngắn ngày, di chuyển nhiều điểm.

Tại TP.HCM tổng lượt khách ước đạt 4,32 triệu, tăng 35%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%. Công suất phòng bình quân đạt 75%. Các sản phẩm du lịch đường sông, city tour bằng xe buýt hai tầng, trải nghiệm không gian Tết truyền thống thu hút đông đảo du khách.

Đáng chú ý, tỉnh Ninh Bình đón hơn 1,85 triệu lượt khách (7 ngày), trong đó có trên 300.000 lượt khách quốc tế.

Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3%; tổng thu đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%. Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Chuỗi hoạt động “Happy Tết 2026”, chợ hoa Xuân phố cổ, trưng bày không gian Tết cổ truyền và các lễ hội đầu xuân đã tạo sức hút lớn.

Đà Nẵng đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%; tổng thu đạt 3.960 tỷ đồng. Thành phố tổ chức chuỗi hoạt động “Không gian Tết cổ truyền”, phiên chợ ngày Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và sự kiện đón khách đầu năm mới.

Khánh Hòa (7 ngày) đón khoảng 1,055 triệu lượt khách, tổng thu đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62%. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra liên tục suốt dịp Tết.

An Giang đón 1,7 triệu lượt khách, tổng thu 2.622 tỷ đồng, tăng gần 40%. Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt khách, công suất phòng đạt 75-80%. Quảng Ninh đón gần 800.000 lượt khách trong 7 ngày.

Những kết quả ấn tượng tại các trung tâm du lịch không chỉ phản ánh sức hút riêng có của từng điểm đến, mà còn khẳng định vai trò đầu tàu, động lực quan trọng của các địa phương trọng điểm du lịch trong việc dẫn dắt tăng trưởng, lan tỏa hiệu ứng tích cực và tạo xung lực mạnh mẽ cho bức tranh du lịch cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Không khí du xuân năm nay còn được tạo nên từ sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Các hãng lữ hành lớn như Vietravel và Saigontourist đã tung ra nhiều chương trình kích cầu, tour trải nghiệm Tết truyền thống, tour “Tây ăn Tết ta”, city tour bằng xe buýt hai tầng, du thuyền sông Sài Gòn…

Việt Nam đón 14 triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán, du lịch cả nước khởi sắc mạnh mẽ. (Ảnh minh hoạ).

Nhiều sản phẩm mới được ra mắt dịp này như tour “Ký ức Cột Cờ”, trình diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long”, tour “Sa Pa - Mỗi ngày một sắc Xuân”, các hành trình du xuân về cội nguồn.

Các cơ sở lưu trú cao cấp tổ chức tiệc đón Giao thừa, múa lân, hướng dẫn gói bánh chưng, viết thư pháp, nặn tò he, tổ chức chợ quê ngày Tết, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Một số địa phương miễn phí tham quan di tích, danh thắng; các đô thị lớn tổ chức miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong những ngày đầu năm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách.

Ngành vận tải cũng tăng cường năng lực phục vụ. Hàng không bổ sung hàng trăm nghìn chỗ, tăng chuyến trên nhiều chặng nội địa và quốc tế; các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách kỷ lục. Du lịch tàu biển khởi sắc với trên 10.000 lượt khách trong dịp Tết, nhiều tàu quốc tế cập cảng tại các địa phương ven biển.

Tăng trưởng đi cùng chất lượng

Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy bức tranh du lịch khởi sắc toàn diện. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày là điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch đi du lịch và là cơ hội để các hãng lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển… khởi động một năm kinh doanh dịch vụ du lịch sôi động.

Công tác chuẩn bị đón và phục vụ khách du lịch đã được triển khai sớm và kịp thời từ Trung ương đến địa phương. Các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, giải trí để thu hút du khách.

Một số điểm nổi bật đáng chú ý là sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi. Tổng thu du lịch tại nhiều địa phương tăng trên 30%, thậm chí cao hơn tốc độ tăng khách, phản ánh xu hướng nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó là xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét: khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày. Điều này cho thấy thị trường ngày càng trưởng thành và bền vững hơn.

Đáng mừng, trong 9 ngày nghỉ Tết, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi cả nước. Hoạt động du lịch diễn ra an toàn, trật tự, hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp được giữ vững.

Từ sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đến sự linh hoạt, sáng tạo của địa phương và doanh nghiệp, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã mở ra một năm mới đầy kỳ vọng cho ngành Du lịch.