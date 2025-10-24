BYD Seal 5 ra mắt tại Hà Nội - khai trương BYD HTA Hoàn Kiếm

(VTC News) -

BYD Seal 5 - Sedan lai điện tầm trung, mạnh mẽ và tiết kiệm vượt trội

Sau thành công của các mẫu xe như Atto 3 hay Sealion 6, BYD tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện bằng sự xuất hiện của BYD Seal 5 - mẫu sedan Plug-in Hybrid (DM-i) mới nhất.

Với giá khởi điểm chỉ từ 696 triệu đồng, Seal 5 trở thành một trong những mẫu sedan lai điện dễ tiếp cận nhất thị trường, nhưng vẫn mang trong mình tinh thần công nghệ cao cấp đặc trưng của BYD.

Xe được trang bị hệ truyền động DM-i Hybrid - kết hợp động cơ xăng chu kỳ Atkinson và mô-tơ điện hiệu suất cao, cho công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, mang lại cảm giác tăng tốc nhanh, êm và tiết kiệm chỉ 3,8L/100km.Nhờ pin Blade Battery độc quyền, Seal 5 có thể di chuyển 120 km thuần điện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

BYD Seal 5 DM-i.

Thiết kế hiện đại - Khoang lái đậm chất tương lai

Seal 5 khoác lên mình ngôn ngữ thiết kế “Ocean Aesthetics” - mềm mại, tinh tế mà vẫn mạnh mẽ, đậm chất công nghệ. Cụm đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt lớn và thân xe khí động học mang đến tổng thể hài hòa, sang trọng.

Bên trong là khoang lái mang hơi hướng tương lai: màn hình trung tâm 12.8 inch xoay linh hoạt, bảng đồng hồ điện tử 8.8 inch, điều hòa hai vùng độc lập, camera 360 độ, cùng gói an toàn chủ động thông minh hỗ trợ người lái trong mọi hành trình.

Nội thất BYD Seal 5 Dm-i.

BYD HTA Hoàn Kiếm - biểu tượng mới giữa lòng Hà Nội

Tọa lạc tại 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng - vị trí trung tâm đắc địa của Thủ đô, BYD HTA Hoàn Kiếm hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng yêu xe điện.Showroom được thiết kế theo chuẩn nhận diện toàn cầu của BYD, mang phong cách hiện đại, sang trọng, tích hợp khu vực trưng bày - tư vấn - trải nghiệm sản phẩm trong cùng một không gian.

Sự kiện khai trương ngày 26/10 không chỉ là cột mốc đánh dấu sự hiện diện chính thức của BYD tại khu vực trung tâm Hà Nội, mà còn là dịp để khách hàng trực tiếp chiêm ngưỡng và lái thử BYD Seal 5 lần đầu tiên.

Đại diện BYD HTA Hoàn Kiếm chia sẻ: “BYD HTA Hoàn Kiếm không chỉ mang đến những mẫu xe điện tiên tiến, mà còn là nơi kết nối những con người yêu công nghệ, yêu Hà Nội và tin vào một tương lai xanh hơn”.

Không gian showroom BYD HTA Hoàn Kiếm.

Hành trình xanh bắt đầu từ trung tâm Thủ đô

Sự xuất hiện của BYD Seal 5 cùng BYD HTA Hoàn Kiếm ngay giữa trung tâm Hà Nội đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa xe điện trở nên gần gũi hơn với người Việt.

Mạnh mẽ, tiết kiệm, sang trọng và thân thiện với môi trường - Seal 5 chính là biểu tượng cho phong cách sống hiện đại và tinh tế của người thành thị.

Hãy là những người đầu tiên trải nghiệm BYD Seal 5 và khám phá không gian đẳng cấp tại BYD HTA Hoàn Kiếm - ngày 26/10 này! Cùng nhau, chúng ta viết tiếp hành trình xanh giữa trái tim Hà Nội. Website chính thức: https://bydhoankiem.com.vn/ Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/byd.htahoankiem/