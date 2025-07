BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ: Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(VTC News) -

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là bệnh viện hạng I - Bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Thọ, với quy mô 1.500 giường bệnh, hơn 1.500 cán bộ viên chức, người lao động, cùng hệ thống 41 khoa, phòng, trung tâm (trong đó có 12 trung tâm chuyên sâu).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế tốt nhất cho bệnh nhân, luôn tiên phong ứng dụng ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Từ đó, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy hàng đầu của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Bệnh viện đã chủ động xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đầu tư nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại như Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0T, máy SPECT/CT, hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD, cánh tay robot Maxio, hệ thống định vị dẫn đường Navigation…

Hệ thống máy móc kỹ thuật cao, chuyên sâu, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện cũng đặc biệt chú trọng phát triển nhân lực y tế trình độ cao, tăng cường hợp tác, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương và nhiều bệnh viện nổi tiếng trên thế giới như Bệnh viện St.George (Vương quốc Anh), Bệnh viện Chonnam (Hàn Quốc), Bệnh viện Shin Matsudo (Nhật Bản)…

Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp các chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Shin Matsudo (Nhật Bản), mở ra cơ hội đưa các bác sĩ của Bệnh viện sang học tập, đào tạo trực tiếp tại các bệnh viện lớn của Nhật Bản và tăng cường hoạt động chuyển giao kỹ thuật cao trong tương lai.

Bệnh viện đã thực hiện được 100% kỹ thuật tuyến tỉnh, trên 60% dịch vụ kỹ thuật hạng đặc biệt và mỗi năm triển khai từ 60 -100 kỹ thuật mới, làm chủ và thực hiện thường quy nhiều kỹ thuật khó, phức tạp, chuyên sâu.

Nhờ đó, Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có thể kể đến như: Trung tâm Đột quỵ được xây dựng theo mô hình khép kín, tiêu chuẩn châu Âu, thực hiện điều trị các ca bệnh phức tạp như nhồi máu não, dị dạng mạch máu não, chảy máu màng não, đặt stent mạch cảnh...

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Bạch Mai ký kết thỏa thuận hỗ trợ y tế và hợp tác toàn diện.

Trung tâm Ung bướu được đầu tư toàn diện, đồng bộ theo mô hình điều trị đa mô thức kết hợp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ; Trung tâm Tim mạch thực hiện can thiệp đặt stent mạch vành qua da, đặt máy tạo nhịp tim, can thiệp bít dù thông liên nhĩ, thông liên thất, đặt stent graff, thay van tim, phẫu thuật nội soi tim vá thông liên nhĩ...

Trong lĩnh vực ngoại thần kinh – sọ não – cột sống, thực hiện phẫu thuật u não, tụ máu trong não, điều trị gù vẹo cột sống, thay đĩa đệm cột sống, tạo hình đốt sống, can thiệp bắt vít qua da ít xâm lấn, bơm cement có bóng, phẫu thuật nội soi hai cổng, đốt sóng cao tần xung…; Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp mạch máu não, mạch tạng...

Ekip phẫu thuật tiến hành lấy tạng của người hiến. (Ảnh: BVCC)

Đặc biệt, Bệnh viện cũng đã thực hiện ghép thận từ năm 2015 và thực hiện thành công nhiều ca hiến, ghép tạng từ người cho chết não…

Hiện tại, mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khám cho 1.500 – 1.800 người bệnh, điều trị nội trú cho 1.400 – 1.600 người bệnh, trong đó, số người bệnh phải chuyển lên tuyến trên đã giảm đi đáng kể (dưới 1%).

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với năng lực, uy tín ngày càng được nâng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trở thành “cánh tay nối dài” của các bệnh viện tuyến Trung ương, đáp ứng hiệu quả nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận.