Bức tường 'khủng' làm từ 100.000 chai nhựa tái chế đạt kỷ lục Việt Nam

Trưa 9/12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận cho tác phẩm nghệ thuật bằng bao bì nhựa tái chế lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Tây Ninh.
Tác phẩm nghệ thuật gồm 6 bức tường với tổng chiều dài hơn 100m, được tạo nên từ 100.000 vỏ chai nước ngọt. Toàn bộ số chai này đều làm từ nhựa tái chế rPET – loại nhựa PET được tái chế hoàn toàn từ rác thải nhựa. (Ảnh: Đại Việt)
Người dân đến tham quan "bức tường" làm từ chai nước ngọt tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Đại Việt)
Tác phẩm này có ý nghĩa, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, cam kết giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường. (Ảnh: Đại Việt)
Đại diện doanh nghiệp chia sẻ với khách tham quan về tác phẩm nghệ thuật vừa đạt kỷ lục Việt Nam. (Ảnh: Đại Việt)
Người tham quan tỏ ra thích thú khi đi qua hơn 100 m tường nghệ thuật được tạo tác từ vỏ chai nhựa tái chế. Chị Trần Thu Hiền (TP.HCM) cho biết chị thực sự ấn tượng với công trình, bởi nó truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường và khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế trong đời sống hằng ngày. (Ảnh: Đại Việt)
Trên bức tường đặc biệt này là những cột mốc đáng nhớ của doanh nghiệp sở hữu. (Ảnh: Đại Việt)
Bà Milly Cheng, đại diện doanh nghiệp chia sẻ, tác phẩm nghệ thuật này là lời khẳng định cho cam kết dài hạn của doanh nghiệp với Việt Nam trong việc đóng góp vào tương lai xanh, tạo giá trị bền vững cho người dân, môi trường và cộng đồng. (Ảnh: Đại Việt)
