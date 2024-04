Boxes Việt Nam - Hành trình đưa thùng carton đựng trái cây xuất khẩu ra thế giới

(VTC News) -

Tầm quan trọng của việc bảo quản trái cây xuất khẩu

Trái cây không chỉ là một phần quan trọng trong ngành nông nghiệp mà còn đóng vai trò không thể phủ nhận trong thương mại của nước ta.

Mỗi năm, lượng trái cây được xuất khẩu đi các quốc gia là rất lớn. Trong quá trình này, việc bảo quản trái cây an toàn là điều quan trọng nhất. Bởi vì bất kỳ tổn thất nào, dù nhỏ, cũng có thể gây ảnh hưởng đến giá trị thương mại của sản phẩm. Do đó, việc chọn lựa phương pháp bảo quản hiệu quả là điều cần thiết.

Trong việc giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển và xuất khẩu trái cây, việc sử dụng thùng carton đã được chứng minh là một giải pháp hiệu quả nhất. Không chỉ đảm bảo chất lượng tốt cho việc đóng gói trái cây xuất khẩu mà còn có khả năng chịu lực và chống sốc, từ đó bảo vệ trái cây an toàn suốt chặng đường vận chuyển.

Nắm bắt được yêu cầu khắt khe hơn trong sản xuất thùng carton đựng trái cây xuất khẩu sang Mỹ, Boxes Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm của mình. Gia công thêm lưới chống côn trùng để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Boxes Việt Nam tự hào là là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành xuất khẩu trái cây sang Mỹ và các thị trường khác trên thế giới, nhà cung cấp thùng carton đựng trái cây xuất khẩu giá rẻ, chất lượng cao. Đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của khách hàng hiện nay.

Nhà cung cấp thùng carton đựng trái cây xuất khẩu chất lượng

Trong lĩnh vực sản xuất bao bì tại Việt Nam, Boxes Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình là nhà cung cấp chất lượng. Với nhiều năm hoạt động và tích lũy kinh nghiệm, họ đã thành công trong việc sản xuất ra một loạt các sản phẩm bao bì chất lượng, đặc biệt là các loại thùng carton hỗ trợ cho việc xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và chuyên môn cao đã giúp Boxes Việt Nam thiết kế và cung cấp cho thị trường nhiều mẫu thùng carton đựng trái cây xuất khẩu chất lượng hàng đầu. Nhờ vào sự chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm, Boxes Việt Nam đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành xuất khẩu trái cây như Vina H&T, Trần Nhi Food, Trí Hải Fresh Farm, Tony Fruit,...

Với tinh thần sáng tạo và cam kết đem lại sự hài lòng cho khách hàng, Boxes Việt Nam luôn sẵn lòng cung cấp các giải pháp đa dạng và phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường xuất khẩu trái cây. Điều này giúp tạo nên một bước tiến mới trong ngành công nghiệp bao bì của Việt Nam.

Những lợi ích khi mua hàng tại Boxes Việt Nam

Boxes Việt Nam luôn tự hào về quy trình sản xuất tiên tiến và chất lượng sản phẩm đáng tin cậy. Bằng những công nghệ hiện đại và nguồn nguyên liệu chất lượng, các sản phẩm thùng carton của Boxes Việt Nam không chỉ đảm bảo an toàn cho trái cây mà còn giúp duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển và lưu trữ. Mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời như:

Bảo quản tối ưu: Thùng carton được thiết kế đặc biệt để bảo vệ trái cây khỏi va đập và tổn thương trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Các sản phẩm của Boxes Việt Nam giúp duy trì môi trường bảo quản lý tưởng cho trái cây, giúp chúng giữ được độ tươi mới và chất lượng lâu dài.

An toàn thực phẩm: Thùng carton do nhà Boxes Việt Nam sản xuất được đánh giá cao về thiết kế và khả năng chống ẩm tốt. Đảm bảo trái cây không bị hỏng trong trường hợp tiếp xúc với nước.

Tăng cường hình ảnh thương hiệu: Thùng carton được in ấn chất lượng và thiết kế theo yêu cầu giúp tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ đối với người nhận hàng, từ đó tăng cường hình ảnh thương hiệu và giá trị của sản phẩm. Boxes Việt Nam đang sử dụng công nghệ in Flexo hoặc in Offset cùng việc cán màng PE phủ bóng. Tăng sự nổi bật và tính chuyên nghiệp hơn.

Việc sử dụng thùng carton đựng trái cây xuất khẩu của Boxes Việt Nam không chỉ mang lại các lợi ích về bảo quản sản phẩm, mà còn góp phần vào việc tối ưu hóa quy trình vận chuyển và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Boxes Việt Nam Địa chỉ: 117/5 Võ Thị Thừa, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM. Hotline: 0869.222.247 Email: [email protected] Website: https://boxes.com.vn/