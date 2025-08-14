Boutique Gate Cổ Loa – 'Cửa ngõ thương mại' Bắc Hà Nội Cổ Loa

(VTC News) -

Cửa ngõ thương mại – Điểm hội tụ dòng người và dòng tiền

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Trường Sa, đối diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Boutique Gate không đơn thuần là một phân khu thương mại, mà còn đóng vai trò như “cửa ngõ giao thương” đón toàn bộ lưu lượng cư dân, du khách và khách thương mại đến với Vinhomes Global Gate – đại đô thị quy mô hàng đầu phía Bắc Thủ đô.

Vị trí này không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng hiện hữu như cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài và hệ thống trục đường xuyên tâm Đông Anh – Cổ Loa, mà còn nằm trong tam giác tăng trưởng với loạt dự án: cầu Tứ Liên, Vành đai 3.5 và đường nối thẳng từ sân bay Nội Bài về Gia Lâm.

Đây là những tuyến giao thông sẽ hoàn thiện từ 2026 – 2027, hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ tăng giá bất động sản tại khu vực này.

Không chỉ nằm trên tuyến giao thương huyết mạch, Boutique Gate còn được xem là "điểm chạm đầu tiên" với chuỗi tiện ích biểu tượng như công viên trung tâm, Vincom Mega Mall, công viên chủ đề, trường quốc tế và đặc biệt là Trung tâm Triển lãm Việt Nam – nơi dự kiến đón 60 triệu lượt khách mỗi năm.

Boutique Gate Cổ Loa – “Cửa ngõ thương mại” phía Bắc Hà Nội. (Ảnh: CĐT Vinhomes)

Chính sách tài chính ưu việt của dòng sản phẩm Boutique Gate

Bên cạnh lợi thế vị trí, Boutique Gate gây tiếng vang lớn trên thị trường nhờ chính sách tài chính đột phá – lần đầu tiên được áp dụng với dòng sản phẩm thương mại của Vinhomes. Cụ thể, khách hàng có thể tiếp cận gói hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị tài sản với mức lãi suất 0% trong 24 tháng – một trong những chính sách hấp dẫn hàng đầu thị trường hiện nay.

Với nhóm khách không vay, chủ đầu tư đưa ra hai lựa chọn chiết khấu: Chiết khấu trực tiếp 9% trên giá bán cộng thêm lãi suất 11%/năm trên số tiền thanh toán sớm nếu thanh toán toàn bộ; hoặc chiết khấu 4% kèm mức lãi suất 11%/năm trên phần thanh toán sớm nếu áp dụng phương án thanh toán theo tiến độ. Trong cả hai trường hợp, khoản ưu đãi có thể lên tới hàng tỷ đồng, giúp khách hàng tối ưu đáng kể chi phí sở hữu.

Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua bán sẽ được lựa chọn tham gia chương trình cam kết cho thuê với lợi suất lên tới 25% trong 5 năm – tương đương 5%/năm, cao hơn mặt bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại lớn.

Với khách hàng có kế hoạch tự khai thác vận hành, chủ đầu tư áp dụng ưu đãi trực tiếp 19% trừ vào giá bán. Cùng với đó là gói tặng phí quản lý kéo dài tới 36 tháng, giúp người sở hữu tiết kiệm chi phí vận hành cho các dịch vụ an ninh, vệ sinh, tiện ích trong suốt 3 năm đầu.

Dòng sản phẩm Boutique Gate mang đến chính sách ưu việt cho nhà đầu tư. (Ảnh: CĐT Vinhomes)

Một trong những điểm đáng chú ý khác là chính sách giãn tiến độ thanh toán kéo dài hơn 2 năm, mang đến dư địa lớn để nhà đầu tư chủ động dòng tiền cho các kế hoạch kinh doanh khác. Mốc bàn giao dự kiến vào quý IV/2027 cũng trùng với thời điểm nhiều công trình hạ tầng trọng điểm tại khu vực như cầu Tứ Liên hay Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam hoàn thiện, hứa hẹn tạo cú hích tăng giá mạnh cho dòng sản phẩm này.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi đi kèm như chiết khấu 1% cho 100 người đầu tiên hoàn tất thủ tục cọc/mua bán, ưu đãi 0,5% cho hội viên VinClub, cùng bộ voucher trị giá lên tới 305 triệu đồng sử dụng tại hệ sinh thái Vinmec, VinWonders, Vinpearl (áp dụng theo điều kiện chương trình).

Liên minh Vision Realty và Thiên Phúc Group là đại lý phân phối dòng sản phẩm thấp tầng thương mại Boutique Gate tại đại đô thị Vinhomes Global Gate. Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và luôn đặt chữ “tâm” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, Liên minh Vision Realty và Thiên Phúc Group cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, an cư và phát triển kinh doanh tại khu Đông Bắc Thủ đô – nơi đang ghi nhận tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng và tiềm năng sinh lời rõ nét.

Không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối sản phẩm, Vision Realty – Thiên Phúc Group còn đóng vai trò như những đối tác tư vấn chiến lược, mang đến các giải pháp tài chính và khai thác đầu tư hiệu quả, hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị tài sản lâu dài cho khách hàng.

Thông tin liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VISION Địa chỉ: 193 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM Website: Visionrealty.vn Hotline: 0903506666 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THIÊN PHÚC - THIÊN PHÚC GROUP Địa chỉ: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 0936328586