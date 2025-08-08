Bóng đá Việt Nam sắp có vé dự giải châu Á

(VTC News) -

Được đánh giá cao hơn đối thủ, U20 nữ Việt Nam tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc với tham vọng sớm có bàn thắng. Ngay ở phút 16, từ đường chuyền tầm cao của đồng đội, Hoài Trinh đoạt bóng ngay trong chân đối phương và dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho U20 nữ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép lớn lên phần sân đối thủ. Phút 35, vẫn là Hoài Trinh băng vào gây áp lực và cướp bóng từ hậu vệ Hồng Kông (Trung Quốc). Cô tăng tốc và xâm nhập vòng cấm rất nhanh, tung cú sút ở góc gần, nhân đôi cách biệt cho U20 nữ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng.

Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Hoài Trinh kiến tạo rất hay để Ngân Thị Thanh Hiếu dứt điểm đẳng cấp giúp U20 nữ Việt Nam dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Hoàng Vân và đồng đội vẫn làm chủ cuộc chơi trên sân. Phút 65, U20 nữ dẫn đối thủ đến 4-0 bằng cú đá phạt rất đẹp mắt của hậu vệ Thùy Linh. Chỉ 2 phút sau, Lưu Hoàng Vân đi bóng thẳng vào vòng cấm và sau 2 cú dứt điểm, cô đã có bàn thắng cho riêng mình. Ở phút cuối cùng của trận đấu, Thúy Nga đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 6-0 cho U20 nữ Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Kyrgzystan dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Singapore. Như vậy, Hong Kong (Trung Quốc) và Kyrgyzstan cùng có được 3 điểm. Ở lượt cuối cùng, U20 nữ Việt Nam chỉ cần hòa Kyrgyzstan là chắc chắn giành vé đến vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.