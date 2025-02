BONCHA và Quang Hùng MasterD – sự kết hợp khiến fan đứng ngồi không yên

(VTC News) -

Sự kiện Fan meeting thứ 4 của Quang Hùng MasterD diễn ra tại Đà Nẵng ngày 22/2 thu hút sự tham gia của hơn nghìn fan hâm mộ. Bên cạnh phần trình diễn và các tiết mục tương tác cùng fan, Quang Hùng MasterD còn mang đến tin bất ngờ khi công bố trở thành đại sứ thương hiệu mới của Trà Mật Ong BONCHA.

Thông tin “chấn động” khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Nhiều bạn trẻ cho biết bản thân là fan của Quang Hùng MasterD và Trà Mật Ong BONCHA nên rất vui sướng khi hai tên tuổi kết hợp với nhau. Trước đó không lâu, các Fanpage của BONCHA và Quang Hùng MasterD cũng đồng loạt “tung gợi ý” về màn kết hợp này và nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận quan tâm kèm sự ủng hộ nồng nhiệt.

Quang Hùng MasterD chia sẻ: “Hùng cảm ơn BONCHA vì đã tin tưởng, yêu thương và cho Hùng cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu. Hy vọng sự kết hợp này sẽ giúp Hùng gắn kết với nhiều bạn trẻ hơn trong hành trình sắp tới”.

Trà Mật Ong BONCHA vị Ô Long Đào là hương vị yêu thích của ca sĩ Quang Hùng MasterD.

Đáp lại tình cảm của fan, Quang Hùng MasterD đã trao tặng hàng nghìn sản phẩm Trà Mật Ong BONCHA vị Ô Long Đào - hương vị mà nam ca sĩ yêu thích đến các bạn tham gia sự kiện. Với sự kết hợp độc đáo và tinh tế giữa những lá trà ô long cao cấp, 100% mật ong nguyên chất cùng những trái đào mọng tươi ngon, Trà Mật Ong BONCHA vị Ô Long Đào được nam thần tương xem như một lời tri ân ngọt ngào đến những người đã luôn ủng hộ anh trong suốt chặng đường nghệ thuật. Hành động này khiến người hâm mộ phát cuồng vì sự gần gũi, tâm lý của nam ca sĩ.

Cùng lúc đó, các bạn Musik may mắn còn được nhận vé tham dự Anh Trai “Say Hi” Concert Đêm 5 từ Trà Mật Ong BONCHA – Nhà tài trợ Vàng của Concert, đặc biệt hơn khi những tấm vé được chính nam thần tượng trao tặng.

Fan hào hứng nhận vé concert Anh Trai “Say Hi” do chính tay Quang Hùng Master D trao tặng.

Quang Hùng MasterD nổi lên như một hiện tượng tại xứ sở Chùa Vàng với những bản “hit” như “Dễ Đến Dễ Đi”, “Thủy Triều”. Đặt mục tiêu chinh phục khán giả nước nhà, Quang Hùng MasterD trở về Việt Nam và nắm bắt cơ hội phục vụ khán giả Việt thông qua chương trình âm nhạc đình đám Anh Trai “Say Hi”.

Chương trình với sự đồng hành của Trà Mật Ong BONCHA đã đưa tên tuổi Quang Hùng MasterD vụt sáng khi nam ca sĩ ghi dấu bằng loạt ca khúc đạt triệu lượt xem và đạt top 1 trending như “Catch Me If You Can”, “Trói Em Lại”.

Với những thành tích đạt được, Quang Hùng MasterD cho thấy tài năng, sức hút mãnh liệt của mình, cùng việc lọt top 5 gương mặt tài năng nhất chương trình Anh Trai “Say Hi”, Quang Hùng MasterD thành công trở thành “hiện tượng” được giới trẻ Việt Nam yêu thích.

Trong khi đó, Trà Mật Ong BONCHA là thương hiệu nước giải khát hàng đầu được giới trẻ yêu thích hiện nay, đặc biệt sau khi liên tục đồng hành cùng chương trình Anh Trai “Say Hi” từ show truyền hình đến chuỗi concert ăn khách.

Ngoài ra, với các chiến dịch “phủ vàng” tại những thành phố lớn, nổi bật như chương trình tặng vé concert Anh Trai “Say Hi”, chuỗi sự kiện “University Tour” sôi động tại các trường Đại học lớn và các quảng cáo ngoài trời ấn tượng… và mở rộng hàng trăm nghìn điểm bán, thương hiệu đã thành công đến gần hơn với giới trẻ Việt.

Sự kết hợp giữa hai tên tuổi trên đã tạo nên “địa chấn” khiến giới trẻ đứng ngồi không yên. Cú bắt tay hứa hẹn mang lại những màn kết hợp đáng mong đợi trong các dự án nghệ thuật và các sản phẩm truyền thông mới trong thời gian tới.