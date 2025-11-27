Bốn tiêu chí lựa chọn chứng chỉ quỹ nhà đầu tư nên nắm rõ

(VTC News) -

Mục tiêu đầu tư

Hành trình đầu tư chứng chỉ quỹ nên gắn liền với mục tiêu cụ thể thay vì phân bổ dàn trải. Điều này đặc biệt hữu ích với những nhà đầu tư mới, khi biến động thị trường ngắn hạn có thể dễ dàng làm họ dao động.

Bà Lê Thị Ngọc Ánh - Giám đốc Vận hành InvestingPro, cho rằng mỗi người có thể đặt mục tiêu như mua nhà, mua xe hoặc chuẩn bị quỹ học tập cho con. Vì đây là kênh tích sản dài hạn nên việc kỳ vọng lợi nhuận quá nhanh sẽ khó phù hợp.

Bà Ánh gợi ý công thức "100 trừ đi số tuổi" để xác định tỷ trọng cổ phiếu phù hợp, từ đó cân bằng giữa tăng trưởng và rủi ro. Ví dụ, nhà đầu tư 40 tuổi có thể dành 60% giá trị danh mục cho quỹ cổ phiếu và phần còn lại vào trái phiếu hoặc tiền gửi.

Khẩu vị rủi ro

Thu nhập, tổng tài sản và mục tiêu tích lũy là cơ sở để mỗi người xác định mức rủi ro có thể chấp nhận. Nếu ưu tiên an toàn và mong muốn bảo toàn vốn, quỹ trái phiếu thường là lựa chọn phù hợp hơn.

Tuy vậy, nhược điểm của chứng chỉ quỹ ở nhóm này nằm ở biên độ sinh lời không quá cao, nhất là trong giai đoạn thị trường ít biến động. Ngược lại, các quỹ cổ phiếu lại phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng chịu dao động mạnh hơn và đặt kỳ vọng tăng trưởng dài hạn cao hơn.

Nhà đầu tư nên cân nhắc về khẩu vị rủi ro để lựa chọn chứng chỉ quỹ phù hợp.

Hiệu suất sinh lời trong quá khứ

Hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, nhưng vẫn là dữ liệu tham chiếu quan trọng. Nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường so sánh lợi nhuận bình quân hằng năm của quỹ với các chỉ số như VN-Index hoặc VN30 để đánh giá tính cạnh tranh.

Theo chuyên gia tài chính Huỳnh Hoàng Phương, nên đánh giá quỹ trong khung thời gian 3 - 5 năm để có cái nhìn toàn diện. Trong khoảng thời gian này, có thể xuất hiện những giai đoạn quỹ hoạt động kém hơn thị trường, nhưng đây là điều bình thường nếu chiến lược đầu tư được xây dựng bài bản và danh mục có chất lượng tốt. Ông Phương cũng cho rằng đây cũng là cơ hội tích lũy thêm với mức giá hấp dẫn.

Năng lực đội ngũ điều hành

Đội ngũ quản lý quỹ là yếu tố then chốt trong việc hiện thực hóa chiến lược đầu tư và duy trì chất lượng danh mục. Một tổ chức có lực lượng điều hành ổn định, kinh nghiệm dài hạn và quy trình quản trị rủi ro bài bản thường tạo dựng được sự tin cậy trên thị trường. Việc theo dõi hồ sơ thành tích, mức độ gắn bó và phương pháp đầu tư của họ giúp hình dung rõ hơn về cách quỹ vận hành.

Techcom Securities (TCBS) - Lựa chọn an tâm cho nhà đầu tư thông minh

Trong số những đơn vị phân phối chứng chỉ quỹ uy tín, Techcom Securities (TCBS) nổi bật với hệ sinh thái đầu tư toàn diện, phù hợp cả với người mới lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp.

TCBS hợp tác cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm để xây dựng các chiến lược phân bổ linh hoạt giữa cổ phiếu, trái phiếu và những tài sản khác. Danh mục được quản lý minh bạch, tuân thủ quy trình kiểm soát rủi ro nhằm giúp nhà đầu tư tối ưu hóa kết quả dài hạn. Theo dữ liệu lịch sử, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của các quỹ do TCBS phân phối có thể cao gấp đôi lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng, tùy vào thời gian nắm giữ và mức đóng góp.

Danh mục sản phẩm đa dạng gồm:

TCBF - quỹ trái phiếu hướng đến an toàn vốn và sự ổn định.

TCEF - quỹ cổ phiếu chú trọng tăng trưởng từ những doanh nghiệp tiềm năng.

TCFF - quỹ cân bằng linh hoạt giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong nhiều giai đoạn thị trường.

Ngoài ra, TCBS còn phân phối nhiều mã chứng chỉ quỹ của nhiều tổ chức lớn như SSI, TTC, VNC hay DC…, tạo điều kiện để mỗi nhà đầu tư xây dựng danh mục phù hợp với mục tiêu và khẩu vị của mình.

Toàn bộ giao dịch có thể thực hiện trực tuyến qua Techcombank Mobile hoặc hệ thống TCBS, đi kèm tính năng thanh khoản hằng ngày giúp quá trình rút vốn diễn ra thuận tiện.

Đầu tư chứng chỉ quỹ đơn giản, an toàn trên Techcombank Mobile.

