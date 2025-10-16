Bốn người trong một gia đình ở Lâm Đồng nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đang cấp cứu cho 4 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc do ăn cá nóc. Trong 4 bệnh nhân này có 1 trường hợp rất nặng.

Các bệnh nhân nhập viện đều có chung triệu chứng mệt, tức ngực, tê bì môi, đầu chi... Trong những bệnh nhân này, chị T.T.N (32 tuổi) đang diễn biến nặng nhất. Bước đầu ghi nhận những người này cùng bị ngộ độc do ăn cá nóc.

Thông tin từ UBND xã Phan Rí Cửa, cả 4 bệnh nhân đều trú trên địa bàn xã. Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Thời gian qua, tại khu vực biển của tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ ngộ độc khi ăn cá nóc, trong đó đã có trường hợp tử vong. Đa số các trường hợp này là ăn nóc do ngư dân đánh bắt trên biển về và chế biến.