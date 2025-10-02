Bồn cầu thông minh phun nước nóng gây bỏng cho một phụ nữ, hãng phải bồi thường

(VTC News) -

Xiaolin (biệt danh) - một phụ nữ ở Giang Tô, Trung Quốc đang sử dụng chiếc bồn cầu thông minh một cách bình thường thì đột nhiên nước nóng phun ra, gây bỏng nặng vùng kín. Xiaolin cho biết dòng nước nóng khiến cô bị bỏng cấp độ hai (dưới 1%) ở tầng sinh môn. Cô đã sử dụng thiết bị này được 3 năm.

Theo Yangzi Evening News, Xiaolin nhớ lại rằng vào ngày xảy ra sự cố, cô đã sử dụng chức năng xả nước như bình thường, nhưng thiết bị phản hồi chậm, rồi một tia nước nóng phun ra. "Tôi bị bỏng đến mức phải nhảy dựng lên", cô kể, cho biết sau đó bản thân đau đớn dữ dội trong thời gian dài.

Khi sự cố xảy ra, Xiaolin lập tức chạy vào phòng tắm để cấp cứu bằng nước lạnh, tìm hiểu thông tin trên mạng và tắm gần một tiếng đồng hồ mới thấy đỡ hơn. Cuối cùng, cô đã đến bệnh viện và được chẩn đoán bị bỏng cấp độ hai.

Sau sự cố, Xiaolin gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của thương hiệu nhưng không nhận được phản hồi. Ngày hôm sau, cô đăng sự việc lên mạng xã hội, ghi rõ tài khoản chăm sóc khách hàng chính thức, và thương hiệu đã liên hệ ngay lập tức.

Ban đầu, cô chuẩn bị khởi kiện và yêu cầu bồi thường pháp lý. Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận, bao gồm việc hoàn lại gấp ba số tiền sản phẩm, chi phí y tế và vận chuyển (do công ty bảo hiểm chi trả) và một tuần lương cho khoản tiền lương bị mất. Thiệt hại về tinh thần không được tính do thiếu đánh giá tư pháp.

Hãng sản xuất cũng từ chối bình luận về chi phí tiềm ẩn của việc sửa chữa vết thương.

Về nguyên nhân của sự cố, thương hiệu vẫn chưa đưa ra phản hồi rõ ràng, chỉ cho biết cần có kỹ thuật viên kiểm tra tại chỗ để xác nhận. Khi một phóng viên gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng vào ngày 30/9, nhân viên cho biết hiện tại họ không có thông tin liên quan.

Bồn cầu thông minh nhanh chóng trở nên phổ biến trong những năm gần đây với sự phát triển của công nghệ nhà cửa thông minh. Nó có nhiều tính năng như sưởi ấm bệ ngồi, rửa bằng nước ấm, xả nước khi không có điện và đèn chiếu sáng ban đêm.

Khi nhu cầu sử dụng tăng lên, số lượng khiếu nại của người tiêu dùng cũng tăng theo. Theo nền tảng khiếu nại Black Cat, hơn 700 khiếu nại về bồn cầu thông minh đã được gửi trong ba tháng qua. Các vấn đề phổ biến bao gồm đoản mạch điện, nhiệt độ nước bất thường, chất lượng kém và dịch vụ khách hàng kém.

Một số người tiêu dùng cũng bày tỏ lo ngại về các tính năng nước nóng. Có những người dùng cho biết mặc dù đã chọn mẫu có chức năng sưởi ấm, họ vẫn còn do dự về tính năng phun, chủ yếu lo ngại về vệ sinh và an toàn, vì thế cuối cùng họ đã chọn các mẫu "bán thông minh" chỉ có các chức năng cơ bản.

Theo báo cáo năm 2025 do Hiệp hội Thiết bị Điện gia dụng Trung Quốc công bố, sản lượng bồn cầu thông minh của Trung Quốc đạt 13,72 triệu chiếc vào năm 2024, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 70% sản lượng toàn cầu. Các mẫu bồn cầu tức thời phổ biến nhất, chiếm 67,4%.

Báo cáo nhắc nhở người tiêu dùng rằng bồn cầu điện tử ở Trung Quốc phải tuân thủ chứng nhận CCC (hệ thống chứng nhận sản phẩm bắt buộc do chính phủ Trung Quốc thiết lập nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và tài sản của họ, cũng như duy trì an ninh quốc gia).

Khi mua hàng, người tiêu dùng nên ưu tiên xác nhận sản phẩm có nhãn mác bắt buộc và các tính năng an toàn cốt lõi, chẳng hạn như kiểm soát nhiệt độ nước và chống rò rỉ. Nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và thường xuyên vệ sinh các bộ phận chính, chẳng hạn như vòi phun, để đảm bảo an toàn và vệ sinh.