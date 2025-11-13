'Bỏ túi' kinh nghiệm mua nhà lần đầu tránh rủi ro

(VTC News) -

Mua nhà là một trong những quyết định tài chính lớn, đặc biệt với những ai lần đầu bước chân vào thị trường bất động sản. Trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động, người mua cần trang bị kiến thức để rủi ro.

Dưới đây là những kinh nghiệm mua nhà lần đầu tránh rủi ro:

Xác định rõ nhu cầu và khả năng tài chính

Trước hết, người mua cần xác định rõ mục tiêu: mua để ở lâu dài, đầu tư cho thuê hay chỉ là nơi tạm trú. Mỗi mục đích sẽ ảnh hưởng đến vị trí, diện tích và loại hình nhà ở phù hợp.

Đồng thời, cần tính toán kỹ khả năng tài chính của bản thân, bao gồm khoản tiết kiệm hiện có và nguồn thu nhập hàng tháng.

Nếu phải vay ngân hàng, nên chọn gói vay có lãi suất cố định trong ít nhất 2-3 năm đầu để tránh rủi ro biến động. Hãy lập kế hoạch trả nợ chi tiết, đảm bảo khoản vay không ảnh hưởng đến sinh hoạt và chi tiêu hàng ngày.

Ưu tiên vị trí, tiện ích và hạ tầng xung quanh

Vị trí là yếu tố “vàng” khi chọn mua nhà. Một căn nhà ở khu vực thuận tiện giao thông, gần nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay trung tâm thương mại sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn và giá trị tài sản tăng ổn định theo thời gian.

Ngoài ra, nên khảo sát kỹ môi trường sống xung quanh – xem khu vực có ngập úng, ô nhiễm hay an ninh kém hay không.Với người trẻ, các dự án chung cư có tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em hay không gian xanh thường được ưu tiên vì đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện đại.

Tìm hiểu kỹ pháp lý và uy tín chủ đầu tư

Nhiều người mua lần đầu mắc sai lầm khi quá tin vào quảng cáo hoặc mua nhà chỉ vì “giá tốt”. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tính pháp lý rõ ràng. Người mua cần kiểm tra sổ đỏ/sổ hồng, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu, và đảm bảo nhà không vướng tranh chấp hay nằm trong diện quy hoạch.

Nếu mua nhà dự án, hãy tìm hiểu kỹ uy tín chủ đầu tư, lịch sử bàn giao và tiến độ thi công của các dự án trước đó. Chỉ nên chọn những chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt và được ngân hàng bảo lãnh dự án.

Lưu ý đến chi phí phát sinh

Bên cạnh giá niêm yết, người mua cần tính đến các khoản chi khác như phí sang tên, thuế trước bạ, chi phí nội thất, bảo trì, phí quản lý chung cư… Việc dự trù sẵn những khoản này giúp người mua không bị “thiếu hụt” ngân sách khi nhận nhà.

Tham khảo ý kiến chuyên gia và người có kinh nghiệm

Người mua có thể nhờ sự hỗ trợ của môi giới uy tín hoặc chuyên gia pháp lý. Họ sẽ giúp kiểm tra giấy tờ, thương lượng giá và tránh rơi vào “bẫy” mua bán nhà đất.

Ngoài ra, hãy tham khảo ý kiến người thân hoặc bạn bè đã từng mua nhà – kinh nghiệm thực tế sẽ là “kho báu” quý giá để đi đúng hướng.

Chọn thời điểm mua thích hợp

Theo các chuyên gia bất động sản, không nên mua nhà vào giai đoạn sốt đất. Bởi, khi thị trường đang nóng, người mua rất dễ bị mua hớ do người bán tăng giá bất hợp lý. Trong khi đó, người mua lại cố mua bằng được vì sợ tuột mất cơ hội.