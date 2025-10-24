Kẻ đâm bị thương nhiều y bác sĩ ở Nghệ An khai gì?

(VTC News) -

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Vỹ khai nhận sau khi kết hôn cùng chị L.T.K (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), cả hai sinh sống tại Bắc Ninh. Do mang thai đôi, chị K. về Nghệ An chờ sinh. Ngày 17/10, chị K. sinh mổ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Trong quá trình điều trị, một trong hai bé sơ sinh sức khỏe yếu phải chăm sóc đặc biệt.

Đối tượng Bàn Văn Vỹ tại cơ quan Công an

Do lo lắng, cộng với mất ngủ nhiều ngày, Vỹ nảy sinh hoang mang, cho rằng con mình không được chăm sóc đúng mức, thậm chí nghi ngờ con bị tráo đổi.

Trong lúc tâm lý bất ổn, Vỹ đã dùng dao tấn công 2 người nhà bệnh nhân là chị Ngô Thị Thu Thủy (SN 1974, Diễn Châu, Nghệ An); Chị Phan Thị Tứ (SN 1962, Đức Thọ, Hà Tĩnh); Vỹ cũng tấn công 3 điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1987), Nguyễn Thị Nhung (SN 1994) và Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1995).

5 nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị, trong đó Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đối tượng không có tiền án, tiền sự, không sử dụng ma túy và không thuộc diện điều trị bệnh lý tâm thần tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi một nam thanh niên bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người đang có mặt tại khoa điều trị, gồm người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, khiến 5 người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an phường Trường Vinh và lực lượng Cảnh sát 113 khẩn trương có mặt, triển khai biện pháp khống chế đối tượng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.