Bộ trưởng Tài chính: Dự kiến giảm giấy phép kinh doanh tối thiểu 50 ngành, nghề

Sáng 27/11, sau khi các đại biểu thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có giải trình các ý kiến được nêu ra xung quanh dự Luật Đầu tư (sửa đổi).

Theo luật hiện hành, 234 ngành, nghề cần xin cấp giấy phép mới được kinh doanh, trong đó không ít lĩnh vực có thể kiểm soát đầu ra bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Tại dự thảo luật sửa đổi mới nhất trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là không cần xin giấy phép kinh doanh. Các lĩnh vực gồm dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực phẩm đông lạnh...

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết sau khi rà soát, cơ quan này dự kiến cắt giảm tối thiểu giấy phép kinh doanh của 50 ngành, nghề, tức là gấp đôi so với dự kiến tại dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng, hiện nay trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, Thủ tướng vẫn giao bộ phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục yêu cầu cắt giảm thêm. Bộ cũng đưa ra thêm nhiều nguyên tắc thực hiện cắt giảm.

Sau khi luật có hiệu lực, Chính phủ sẽ giao cho các bộ, ngành để sửa đổi tiếp điều kiện kinh doanh, chuyển sang cơ chế hậu kiểm, kiềm soát bằng tiêu chuẩn và quy chuẩn. Ông khẳng định mục tiêu của việc này nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) cho rằng dự thảo luật vẫn còn một số nhóm ngành, nghề chủ yếu mang tính tiêu chuẩn, kỹ thuật sản phẩm và không cần thiết duy trì điều kiện kinh doanh. Ông đề nghị tiếp tục rà soát điều chỉnh, miễn giấy phép kinh doanh với nhóm kinh doanh thực phẩm, vì "đang bao trùm quá rộng".

Ông cũng đánh giá nhóm thương mại điện tử không nên bao gồm logistics, thanh toán, nền tảng nhỏ và chỉ giữ đối với nền tảng quy mô lớn có dữ liệu người tiêu dùng.

Theo ông, nhóm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y... cũng không cần duy trì là ngành, nghề phải xin giấy phép kinh doanh. Bởi những mặt hàng này được kiểm soát hiệu quả thông qua cơ chế đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm, kiểm dịch và quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị bổ sung cơ chế rà soát định kỳ 3 năm, ngành nghề không còn phù hợp thì tự động hết hiệu lực theo thông lệ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và nhiều nước ASEAN.