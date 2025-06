Bộ trưởng Công an: Đẩy mạnh xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

(VTC News) -

Nội dung này được Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh khi phát biểu tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5/2025, triển khai công tác tháng 6/2025.

Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, có hiệu quả “Bộ tứ trụ cột” – 04 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị với tinh thần gương mẫu đi đầu. Đặc biệt lưu ý cụ thể hóa, triển khai những tư duy mới liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ các công tác về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Công an Nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Trong đó, Bộ trưởng Công an yêu cầu khẩn trương tham mưu ban hành Đề án sắp xếp Công an cấp tỉnh theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh; hướng dẫn, tham mưu bảo đảm chính sách đối với cán bộ nghỉ công tác, bị tác động do thay đổi mô hình tổ chức bộ máy, tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tại đơn vị, địa phương mình; quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng các mặt công tác khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng; đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổng rà soát đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đối với một số loại tội phạm có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại như lừa đảo theo hình thức đa cấp, tín dụng đen, hoạt động “bảo kê”, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục quyết liệt đấu tranh, xử lý, không để diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tập trung xử lý nghiêm tình trạng xe ô tô khách, xe tải trọng lớn vi phạm quy định về an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Nghị định 168.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu, lực lượng công an đẩy mạnh truyền thông chính sách liên quan an ninh, trật tự; tổ chức chu đáo các sự kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…