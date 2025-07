Bỏ trốn khỏi quán karaoke trong đêm: Lộ vụ giữ người, ép trả nợ ở Hà Nội

Cuộc trốn chạy bất thành của cô gái 15 tuổi

Theo điều tra ban đầu, em N.L.L. sau khi chuyển đến làm việc tại quán karaoke “Nam Huyền”, do Nguyễn Việt Hưng (SN 1987, trú xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) làm chủ đã bị ép vay gần 38 triệu đồng từ chính chủ quán.

Hai bên thỏa thuận rằng khoản vay sẽ được khấu trừ dần vào lương hàng tháng. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, nhận thấy môi trường làm việc không phù hợp, L. đã bỏ đi, chuyển sang làm việc tại một quán karaoke khác ở Phú Thọ do anh Hà Văn Hào (SN 1998) quản lý.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt. (Ảnh: H.Q.)

Cái bẫy được giăng sẵn trong đêm

Tưởng rằng đã thoát khỏi “địa ngục karaoke”, nhưng đêm 7/7, L. bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lệ – một nữ nhân viên của quán “Nam Huyền” – nói muốn bỏ trốn và nhờ L. đón về cùng làm việc. Tin lời, khoảng 0h ngày 8/7, anh Tạ Văn Quân (SN 1990, quê Phú Thọ) lái ô tô chở em L. và anh Hà Văn Hào đến điểm hẹn tại thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa.

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung tin nhắn giữa Lệ và L. đã bị Nguyễn Việt Hưng cùng nhóm đàn em theo dõi. Khi biết kế hoạch đón Lệ, Hưng chỉ đạo Nguyễn Văn Vũ (SN 2005), Hà Ngọc Đôn (SN 2004) và Hà Quang Huy (SN 2004) mai phục sẵn tại địa điểm hẹn.

Đúng 2h sáng, khi xe vừa đến nơi, nhóm đối tượng lập tức chặn đầu xe, lôi nạn nhân xuống, rồi dùng chân tay và gậy gộc tấn công dã man anh Hào và em L.

Vừa đánh, vừa ép trả nợ

Sau khi hành hung, các đối tượng đưa nạn nhân về lại quán “Nam Huyền”, tiếp tục đánh đập, đe dọa, buộc em L. phải gọi điện cho người nhà để chuyển khoản gần 38 triệu đồng – số tiền em từng vay của Hưng.

Lo sợ bị sát hại, em L. đã liên hệ với một người quen tên Lập ở Tuyên Quang để vay tiền. Khi kế hoạch tưởng chừng trót lọt, Hưng rời hiện trường, giao cho Đôn, Vũ và Huy canh giữ hai nạn nhân.

Phá án từ tin báo của người dân

Ngay trong lúc các đối tượng đang chờ tiền chuyển khoản, Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) nhận được tin báo từ người dân và lập tức tổ chức kiểm tra hành chính tại quán karaoke “Nam Huyền”. Tại đây, lực lượng công an đã kịp thời giải cứu hai nạn nhân và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy: em L. bị bầm tím vùng bắp tay do bị đánh bằng gậy, còn anh Hà Văn Hào bị gãy xương sống mũi vì bị hành hung vào mặt.

Trung tá Đinh Việt Hùng – Trưởng Công an xã Phú Nghĩa – cho biết, ban đầu các đối tượng quanh co, cho rằng L. bỏ trốn vì nợ tiền. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng từ cơ quan công an, nhóm này đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi.

Được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của CQĐT CATP Hà Nội, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa (TP. Hà Nội), đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của nhóm chủ và nhân viên quán karaoke “Nam Huyền”…

Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Văn Vũ, Hà Ngọc Đôn và Hà Quang Huy về các hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Lãnh đạo Công an xã Phú Nghĩa chia sẻ, điều trăn trở trong vụ án này, đó là sự nhẹ dạ của những cô gái trẻ đi tìm kiếm việc làm. Thu nhập và cuộc sống “màu hồng” chưa thấy đâu, mà ngược lại, họ rất dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, trói buộc…