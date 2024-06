Bổ sung Canxi HB Plus - Bí quyết hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ

(VTC News) -

Để trẻ cao lớn hơn cha mẹ cần biết điều này

Theo các chuyên gia, chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ chiếm đến 32% để quyết định trẻ cao hay thấp trong tương lai.

Vì vậy, ngoài việc bổ sung đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất thiết yếu của cơ thể như: Bột đường, chất béo, đạm và các vitamin để trẻ phát triển toàn diện thể chất và trí não thì cha mẹ cũng cần chú ý tăng cường Canxi, vitamin D và vitamin K để giúp tăng chiều cao cho trẻ.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý tăng cường vận động thể chất cho con kết hợp tạo giấc ngủ sâu và ngủ đủ giấc để các hormone tăng trưởng được kích hoạt, giúp các tế bào sụn phát triển, hỗ trợ trẻ có chiều cao hoàn hảo.

Canxi HB Plus cung cấp canxi hữu cơ, vitamin D3, K2 hỗ trợ xương và răng chắc khỏe.

Như vậy, bổ sung canxi là một trong những yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ kích hoạt chiều cao cho trẻ.

Ước tính khoảng 99% canxi trong cơ thể người nằm ở xương và răng. Đối với trẻ sơ sinh đến độ tuổi dậy thì, canxi là một trong những hoạt chất quan trọng giúp tăng trưởng và duy trì xương khỏe mạnh. Sau tuổi dậy thì, canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương, gãy xương.

Canxi có trong rất nhiều loại thực phẩm như: Sữa, sữa chua, sữa đậu nành, đậu hũ, phô mai, cá, rau lá xanh, ngũ cốc, các loại hạt,… Tuy nhiên, đa phần lượng canxi cung cấp qua thực phẩm là không đủ. Canxi HB Plus là loại thực phẩm bổ sung canxi hiện đang được rất nhiều phụ huynh tin dùng để hỗ trợ thúc đẩy trẻ cao lớn mỗi ngày.

Canxi HB Plus có gì đặc biệt?

- Canxi HB Plus dễ hấp thụ:

Canxi HB Plus là loại canxi hữu cơ nên khả năng hấp thụ nhanh chóng, không gây vôi hóa ở thận hay gây táo bón. Trong Canxi HB Plus có thành phần Aquamin F là một chế phẩm từ tảo đỏ thiên nhiên có hàm lượng canxi, magie và khoáng chất cao, giúp xương chắc khỏe. Loại canxi hữu cơ từ rong biển này không gây nóng trong, nổi mụn trứng cá mà ngược lại tăng khả năng hấp thụ và có lợi cho hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, Canxi HB Plus có lượng canxi dồi dào được tinh chiết từ xương cá tuyết, cá ngừ Bonito giúp xương, răng chắc khỏe, hỗ trợ trẻ cao lớn khỏe mạnh. Thành phần của Canxi HB Plus còn có Inulin là chất xơ prebiotic dễ hòa tan giúp tăng hấp thụ canxi qua đường ruột. Ngoài ra, viên uống Canxi HB Plus còn bổ sung vitamin D3 và K2 hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn.

Canxi HB Plus giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh nhờ sự kết hợp giữa thành phần canxi vô cơ, vitamin D, K3 và các dưỡng chất cần thiết khác.

- Canxi HB Plus phù hợp với nhiều đối tượng:

Trẻ em từ 3 tuổi trở lên có thể sử dụng Canxi HB Plus để hỗ trợ tăng chiều cao. Phụ nữ mang thai là đối tượng cần bổ sung Canxi HB Plus từ tháng thứ 4 của thai kỳ để đảm bảo thai nhi phát triển thể chất. Người già, người bị loãng xương cũng có thể dùng Canxi HB Plus để tăng mật độ xương, cho xương chắc khỏe.

Điều đặc biệt là thành phần của Canxi HB Plus còn có thêm vitamin B6, vitamin B1, vitamin C không chỉ giúp chuyển hóa canxi mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho cơ thể khỏe khoắn. Hương vị của Canxi HB Plus ngọt thơm dễ chịu nên người dùng có thể nhai, ngậm hoặc uống đều được.

- Canxi HB Plus được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến:

Canxi HB Plus do Công ty TNHH H&B Natural Việt Nam sản xuất theo quy trình đạt chuẩn GMP của Bộ Y tế. Sản phẩm được sản xuất trong nhà máy khép kín, ứng dụng công nghệ cao, tinh chiết các nguyên liệu nhập khẩu Nhật Bản, Đức, Anh Quốc để tạo nên sản phẩm chất lượng giúp trẻ em tăng trưởng chiều cao vượt trội, người lớn tránh yếu xương, gãy xương, loãng xương.

Canxi HB Plus được kiểm duyệt nghiêm ngặt về chất lượng trước khi phân phối trên thị trường.

Canxi HB Plus hiện đã có mặt tại các siêu thị, nhà thuốc trên toàn quốc. Sản phẩm có giấy chứng nhận, kiểm duyệt trước khi phân phối trên thị trường.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.