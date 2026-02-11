Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật 3 sĩ quan quân đội cấp cao

(VTC News) -

Hãng tin Yonhap đưa tin ngày 11/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với 3 sĩ quan quân đội cấp cao do liên quan tới việc ban hành thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tháng 12/2024.

Theo quyết định kỷ luật, Trung tướng Jeong Jin-pal, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) và Trung tướng Lee Seung-oh, cựu Cục trưởng tác chiến của JCS, bị cách chức.

Một cựu lãnh đạo khác của quân đội, Trung tướng Won Cheon-hee, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, bị đình chỉ công tác trong hai tháng.

Trung tướng Jeong Jin-pal, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS). (Nguồn: Yonhap News)

Ngay sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố, tướng Jeong được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy thiết quân luật và hỗ trợ ông Park An-su, người đứng đầu Bộ tư lệnh khi đó. Tướng Lee được cho là liên quan đến chiến dịch điều thiết bị bay không người lái tới Bình Nhưỡng hồi tháng 10/2024.

Trong khi đó, Trung tướng Won bị tình nghi thảo luận về kế hoạch thiết quân luật với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun chỉ một ngày trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố.

Quá trình xử lý kỷ luật đối với Thiếu tướng Kim Yong-dae, cựu Chỉ huy Bộ tư lệnh Tác chiến Thiết bị không người lái (drone) của quân đội Hàn Quốc - người cũng bị đưa ra trước hội đồng kỷ luật - vẫn đang được tiến hành.