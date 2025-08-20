Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.

Dự lễ công bố có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Huy)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa rất tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của Binh chủng Pháo binh anh hùng, của Bộ đội Pháo binh QĐND Việt Nam, là binh chủng chiến đấu, có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp lên 8 chữ vàng truyền thống mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Quân kỳ Quyết thắng cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. (Ảnh: Tuấn Huy)

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, vinh dự, tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, từ đó xác định quyết tâm, bứt phá mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thế bố trí chiến lược các đơn vị pháo binh, tên lửa toàn quân, nhất là các đơn vị mới thành lập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Huy)

Nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh; kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng ở các đơn vị mới thành lập, triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Huy)

Nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; kịp thời, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội, nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục - đào tạo; đồng thời tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng rằng, với truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, với thời cơ mới, khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.