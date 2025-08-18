Đoàn xe pháo quân sự di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm

Thành phần gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các đội hình sẽ tỏa về nhiều tuyến phố, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ với nhân dân ở Cung thể thao Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.