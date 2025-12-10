'Bộ não số' của Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Việt Nam gây ấn tượng mạnh với LHQ

(VTC News) -

Trong tinh thần đổi mới sáng tạo từ chính kinh nghiệm thực tiễn, công trình "Ứng dụng quản lý Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình (UNPOL Management Application)" xuất sắc giành được vinh danh tại Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc.

Vượt qua 225 công trình dự thi để lọt vào top 43 công trình chung kết, ứng dụng này gây ấn tượng mạnh mẽ khi tác giả chính là các sĩ quan thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình (GGHB) số 1, Bộ Công an, với chủ nhiệm đề tài là Trung tá Trần Trọng Nguyên.

Hình ảnh tại lễ trao giải.

Từ yêu cầu thực tiễn đến giải pháp chuyển đổi số

Ứng dụng được phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu vô cùng khắt khe của Liên hợp quốc (LHQ) đối với các đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thượng úy Đỗ Quý Duy, đại diện nhóm tác giả, lý giải: "Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 Bộ Công an được đặt ở trong một tiêu chuẩn rất cao đối với LHQ, vì họ đòi hỏi đơn vị của nước cử quân phải quản lý rất chặt chẽ về con người, trang thiết bị, vũ khí... đòi hỏi đơn vị phải làm sao để quản lý được con người chặt chẽ về mặt khoa học, về mặt an ninh cũng như là chính trị nội bộ, bên cạnh đó là một khối lượng lớn về mặt vũ khí khí tài..."

Sự giám sát chặt chẽ này là tất yếu, bởi đơn vị được giao phó những nhiệm vụ cốt lõi và đầy rủi ro, bao gồm bảo vệ thường dân, bảo vệ tài sản của LHQ và hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương.

Trung tá Trần Trọng Nguyên giải thích rằng dự án là một lời giải trực tiếp cho bài toán này, đồng thời hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số của quốc gia và ngành Công an: "Hiện nay, đây là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước và là mũi nhọn của ngành CA trong việc chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực của CAND thì chúng tôi đã chọn bài toán này để tìm ra những cái lời giải, từ đó là chúng tôi tìm ra giải pháp là hình thành một website app (ứng dụng web)".

Nhóm đã phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Tổng Công ty viễn thông Mobifone để triển khai ứng dụng trên cả thiết bị di động và máy tính, đảm bảo vận hành hiệu quả ở mọi điều kiện.

Hình ảnh quá trình làm việc.

Những tính năng ưu việt và yếu tố bảo mật hàng đầu

UNPOL Management Application được xây dựng như một hệ sinh thái quản lý tập trung, giúp số hóa và tối ưu hóa toàn bộ hoạt động của đơn vị thông qua các chức năng chính: Số hóa công tác quản lý vũ khí, trang thiết bị đặc chủng và phương tiện tự duy trì; Quản lý thông tin nhân sự và theo dõi hồ sơ sức khỏe của cán bộ chiến sĩ; Kiểm soát toàn diện quân khí, khí tài và hệ thống kho liệu theo tiêu chuẩn LHQ; Tích hợp hệ thống giám sát camera và nền tảng chỉ huy, chỉ đạo trực tuyến.

Một trong những tính năng chiến lược nhất là khả năng chỉ đạo trực tiếp từ xa, cho phép lãnh đạo các cấp của Bộ Công an nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại phái bộ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho một hệ thống mang tính trọng yếu như vậy, yếu tố bảo mật được đặt lên hàng đầu.

Nhóm tác giả đã lựa chọn hợp tác chặt chẽ với Mobifone, một đối tác chiến lược và là một thành phần của Bộ Công an. Trung tá Trần Trọng Nguyên khẳng định: "…chúng tôi luôn luôn tuân thủ nghiêm những quy định về quản lý tài liệu mật của lực lượng CAND. Toàn bộ cơ sở dữ liệu và hạ tầng được vận hành trên hệ thống máy tính nội bộ của đơn vị. Đồng thời, chúng tôi tính toán và đề xuất các giải pháp về phần cứng và phần mềm cho tương lai, để chủ động làm chủ công nghệ và quản lý lực lượng một cách hiệu quả nhất".

Giao diện ứng dụng web.

Tạo dấu ấn và niềm tự hào Việt Nam

Không chỉ là một công cụ công nghệ giúp nâng cao hiệu quả công tác, ứng dụng còn là niềm tự hào và mang đậm dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện năng lực công nghệ và sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Mị từ Mobifone bày tỏ: "Cao hơn nữa đấy chính là hình ảnh của Việt Nam đối với LHQ và đối với bạn bè thế giới... chúng ta hãy làm bằng lòng tự hào dành cho Tổ quốc".

Sự công nhận dành cho sáng kiến này đã vượt ra ngoài khuôn khổ giải thưởng trong nước. Ứng dụng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với đoàn công tác của Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Pierre Lacroix về năng lực quản lý khoa học, hiện đại của Bộ Công an Việt Nam, sau khi ông trực tiếp trải nghiệm và thao tác trên ứng dụng trong chuyến thăm đơn vị.

Đây là sự khẳng định cho thấy Việt Nam không chỉ tham gia mà còn chủ động đóng góp các giải pháp công nghệ tiên tiến vào hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu.