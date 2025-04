Bộ giải pháp chuyển đổi số của VNPAY 'ẵm' danh hiệu sản phẩm xuất sắc

(VTC News) -

Mới đây, hai giải pháp công nghệ do VNPAY phát triển là Nền tảng ký văn bản và hợp đồng điện tử VNeDOC và Giải pháp định danh trực tuyến VNPAY eKYC được trao danh hiệu “Sản phẩm xuất sắc” tại Giải thưởng Sao Khuê 2025.

Việc hai sản phẩm của VNPAY đồng thời được vinh danh tại Sao Khuê 2025 không chỉ ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính, mà còn phản ánh nhu cầu số hóa ngày càng rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp. Với định hướng giải bài toán thực tiễn bằng công nghệ đơn giản, bảo mật và dễ tích hợp, VNPAY đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái số, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số.

VNeDOC đón nhận danh hiệu “Sản phẩm xuất sắc” tại Giải thưởng Sao Khuê 2025. (Ảnh: VNPAY)

Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, nhu cầu số hóa các nghiệp vụ quản trị và ký kết tài liệu ngày càng rõ nét. Nắm bắt xu hướng này, VNPAY giới thiệu VNeDOC – giải pháp "hai trong một", kết hợp quản lý và ký kết văn bản và hợp đồng điện tử trên cùng một nền tảng.

Thay vì sử dụng nhiều hệ thống độc lập, doanh nghiệp có thể thực hiện trọn vẹn quy trình từ soạn thảo, phê duyệt, ký kết đến quản lý chỉ trên một nền tảng. Mô hình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí mà còn giảm thiểu phân mảnh dữ liệu trong vận hành.

Trải nghiệm người dùng là yếu tố được VNPAY ưu tiên trong thiết kế VNeDOC. Nền tảng sở hữu giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp cả với người không chuyên về công nghệ. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức ký kết – từ ký ảnh, ký số bằng USB Token đến ký số từ xa (Remote Signing), tích hợp sẵn chứng thư số VNPAY-CA, mang đến trải nghiệm ký kết liền mạch, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp. VNeDOC hiện cũng sở hữu cả phiên bản website và ứng dụng di động, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi.

Không chỉ tiện lợi, VNeDOC còn đáp ứng yêu cầu pháp lý cao trong hoạt động ký kết. Đây là một trong số ít nền tảng tại Việt Nam được Bộ Công Thương cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo mô hình CeCA (Contract e-Certification Authority). Hợp đồng sau ký được gắn “tích xanh” xác thực bởi Bộ Công Thương, đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch và giá trị pháp lý – đặc biệt quan trọng với các ngành nghề như tài chính, bảo hiểm, nhân sự.

Dữ liệu trên VNeDOC được mã hóa và lưu trữ trên nền tảng VNPAY Cloud – được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) xác nhận đạt chuẩn bảo mật cao nhất cấp cho Chính phủ điện tử, đồng thời đạt chứng nhận quốc tế ISO/IEC 27017:2015 về an toàn thông tin trong điện toán đám mây.

Hiện nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bán lẻ, y tế như Chứng khoán BIDV, MUJI Retail Việt Nam, FSS, UNIT, POS365, Digilife Việt Nam và Bệnh viện 199 đã đưa VNeDOC vào vận hành để số hóa quy trình quản trị.

Để đồng hành cùng các doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số văn bản và hợp đồng, nền tảng VNeDOC hiện triển khai chương trình dùng thử miễn phí trong 30 ngày tại website https://vnedoc.vn. Gói trải nghiệm bao gồm 70 hợp đồng điện tử, 30 văn bản điện tử và 30 dấu thời gian (timestamp) – giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện về tính ứng dụng thực tế, khả năng tích hợp và độ tin cậy pháp lý của nền tảng trước khi triển khai chính thức.

Song hành cùng VNeDOC, giải pháp định danh khách hàng trực tuyến VNPAY eKYC cũng được vinh danh tại Sao Khuê 2025. Được biết, cho đến cuối năm 2024, VNPAY đã triển khai giải pháp eKYC cho hơn 23 đối tác tài chính lớn trong và ngoài nước, tập trung chính ở lĩnh vực ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Sacombank, Eximbank, ABBank… Bước sang đầu năm 2025, giải pháp tiếp tục mở rộng ứng dụng sang các lĩnh vực khác như chứng khoán, tài chính, viễn thông…

Nền tảng ký văn bản và hợp đồng điện tử VNeDOC hỗ trợ đa nền tảng giúp người dùng thuận tiện khi sử dụng.

VNPAY eKYC ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến với các module tính năng lớn như nhận dạng ký tự quang học (OCR), xác thực khuôn mặt (FAC) và nhận diện các dấu hiệu gian lận giả mạo (Fraud detection). Giải pháp được thiết kế nhằm số hóa toàn bộ quy trình định danh và xác thực khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Vượt qua hàng nghìn lượt kiểm định khắt khe, VNPAY eKYC đã xuất sắc đạt nhiều chứng nhận quốc tế quan trọng do iBeta - tổ chức kiểm định được FIDO Alliance (Hoa kỳ) ủy quyền - đánh giá và chứng nhận. Trong đó, nổi bật là ISO/IEC 30107-3 cấp độ 1 và 2 về khả năng chống giả mạo sinh trắc học, và ISO/IEC 19795-2 về phương pháp đánh giá hiệu suất hệ thống sinh trắc. Đồng thời, giải pháp này cũng đạt chứng chỉ ISO/IEC 27001 về quản lý an toàn thông tin do tổ chức BSI cấp, khẳng định mức độ bảo mật toàn diện của hệ thống.

Với các chứng nhận này, VNPAY eKYC đã đồng hành và hỗ trợ các đối tác tài chính, ngân hàng lớn nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận tinh vi như sử dụng hình ảnh 2D, 3D, mặt nạ silicon, deepfake video...

VNPAY eKYC cũng là một trong số rất ít giải pháp tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp cho ngành Ngân hàng theo thông tư mới nhất của Ngân hàng Nhà nước.