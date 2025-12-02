Bộ GD&ĐT: Sách giáo khoa điện tử phải tối ưu giao diện, bảo vệ thị giác học sinh

(VTC News) -

Chiều 2/12, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định Sách giáo khoa (SGK) điện tử theo chương trình giáo dục phổ thông, lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Trước đó, các nhà xuất bản đã số hóa sách của mình, song chưa có quy định cụ thể.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc biên soạn SGK điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú, phù hợp điều kiện Việt Nam và xu thế giáo dục tiên tiến, bảo đảm lợi ích người học, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công dân số.

Về tiêu chuẩn SGK điện tử, Bộ GD&ĐT quy định phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hiện hành của SGK, nội dung đúng với bản in, định dạng số tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ đa nền tảng (máy tính, điện thoại, máy đọc sách) và đảm bảo các quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ, bảo mật và lưu chiểu.

Đặc biệt, giao diện SGK điện tử phải hiển thị tối ưu trên nhiều thiết bị, phù hợp với sức khỏe và thị giác học sinh về phông chữ, cỡ chữ, màu sắc, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Định dạng SGK điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp chuẩn mở quốc tế hoặc các định dạng phổ biến, đảm bảo tương thích đa nền tảng và hỗ trợ truy cập cho người khuyết tật. Ngoài ra, SGK điện tử không được chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh hay gợi ý mua sắm, giới thiệu bên ngoài.

Bên cạnh đó, SGK điện tử cần có tính năng tìm kiếm, đánh dấu, ghi chú, phóng to, thu nhỏ nội dung; cho phép tương tác cơ bản (chọn đáp án, kéo thả, nghe lặp lại, nhập văn bản,...); tính năng tích hợp và cập nhật linh hoạt, có khả năng liên kết với hệ thống quản lý học tập (Learning Management System) theo các tiêu chuẩn phổ biến, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality).

Đồng thời, SGK điện tử có khả năng sử dụng trực tuyến hoặc tải về khi không có kết nối internet ổn định, đảm bảo người dùng luôn sử dụng được.

Bộ GD&ĐT quy định SGK điện tử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hiện hành của SGK, hiện thị tối ưu trên nhiều thiết bị. (Ảnh minh hoạ)

Về hạ tầng, hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu đặt tại Việt Nam, có tên miền internet Việt Nam do Bộ GD&ĐT giao cho đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật tổ chức vận hành, bảo trì, cập nhật định kỳ với sự giám sát của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT yêu cầu SGK điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản, Luật An ninh mạng, Luật Công nghiệp Công nghệ số hiện hành. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cá nhân, có các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, đảm bảo không chứa các liên kết hay nội dung độc hại, phản cảm.

Các tổ chức, cơ quan, nhà xuất bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện về xuất bản phẩm điện tử, hoặc các tổ chức, cơ quan khác có liên kết xuất bản với nhà xuất bản và đáp ứng các điều kiện về xuất bản điện tử sẽ được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ chuyển thể SGK từ bản in sang bản điện tử theo quy định của pháp luật.

SGK điện tử chuyển thể từ bản in phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí được quy định.

Khi SGK bản in được chỉnh sửa hoặc cập nhật, SGK điện tử sẽ được điều chỉnh tương ứng. Quy trình thực hiện theo quy trình chuyển thể, trừ phần thực nghiệm. Việc thực nghiệm SGK điện tử chỉnh sửa chỉ thực hiện khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.