Bộ đôi Sinh Lời VIB – giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

(VTC News) -

Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Bộ đôi Sinh Lời VIB mang đến lợi ích đến 9,3%.

Bộ đôi Sinh Lời: Bước tiến mới của VIB trên hành trình đánh thức lợi ích dòng tiền

Bà Tường Nguyễn – Phó Tổng giám đốc VIB - nói về giải pháp Bộ đôi Sinh Lời mà ngân hàng vừa ra mắt: “Việc kết hợp tài khoản Siêu Lợi Suất với thẻ thanh toán Smart Card là một bước tiến chiến lược tiếp theo của VIB trong sứ mệnh đánh thức lợi ích dòng tiền, thúc đẩy tư duy làm chủ từng đồng vốn của người tiêu dùng Việt. Theo đó, mỗi đồng vốn dù chưa sử dụng hoặc đã sử dụng đều mang trong mình năng lực sinh lời”.

“Nếu tài khoản Siêu Lợi Suất đã giúp người dùng hình thành khái niệm về việc dòng tiền nhàn rỗi có thể tự vận động và sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, thì thẻ thanh toán Smart Card chính là cách để các giao dịch online được hoàn tiền đến 5%.

Khi kết hợp sử dụng 2 sản phẩm, người dùng thường xuyên sở hữu dòng tiền lưu động trong tài khoản không chỉ được hưởng lợi ích cộng gộp đến 9,3%, mà còn kích hoạt một xu hướng tài chính mới chủ động hơn, thông minh hơn và có kiểm soát hơn”, bà Tường cho biết thêm.

Kết hợp tài khoản Siêu Lợi Suất với thẻ thanh toán Smart Card, khách hàng sẽ có một bộ giải pháp được thiết kế từ sự thấu hiểu, tạo ra lợi ích kép ngay từ chính dòng tiền nhàn rỗi và các giao dịch chi tiêu online.

Bộ đôi Sinh Lời thể hiện mong muốn đồng hành lâu dài của VIB với từng người tiêu dùng Việt Nam, là cam kết của một ngân hàng luôn lấy giá trị người dùng làm trung tâm và không ngừng đổi mới để dẫn đầu xu thế tài chính thông minh.

Trong kỷ nguyên tài chính số, người tiêu dùng thông minh không thể để đồng vốn của mình ngủ quên.

Lời cả đôi đường: Tiền để không cũng sinh lời, tiền chi tiêu cũng sinh lợi

Nếu dòng tiền của bạn chưa mang lại lợi ích gì khi chưa sử dụng và chi tiêu, nghĩa là mỗi đồng vốn của bạn chưa được tối ưu hóa trong kỷ nguyên tài chính số – nơi dòng tiền cần được vận động linh hoạt, sinh lời tự động và tạo ra giá trị ngay cả khi chưa đầu tư.

Bộ đôi Sinh lời VIB chính là lời giải: Cung cấp cơ chế sinh lời mỗi ngày cho tiền nhàn rỗi qua tài khoản Siêu Lợi Suất, đồng thời hoàn tiền cho mọi giao dịch online qua thẻ Smart Card. Như vậy, từng đồng tiền của bạn đều có thể tạo ra hai luồng giá trị song song – để không cũng lời, chi ra cũng lợi.

Tài khoản Siêu Lợi Suất, một trong hai thành phần chủ lực của Bộ đôi Sinh Lời là sản phẩm VIB đã ra mắt từ đầu năm 2025, hiện đã có hàng trăm ngàn người tin dùng nhờ cơ chế sinh lời mỗi ngày cho số dư chưa sử dụng đến 4,3%/năm, đồng thời vẫn cho phép linh hoạt chi tiêu mà không bị gián đoạn.

Đây cũng chính là sản phẩm sau ít tháng ra mắt đã nhận về 3 giải thưởng quốc tế: "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam năm 2025" từ Giải thưởng Tài chính quốc tế; "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025" từ Global Brands Magazine, "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025" từ Global Business Outlook; sản phẩm cũng từng giúp VIB xác lập kỷ lục quốc gia với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới chỉ trong một ngày (17/5/2025).

Thẻ thanh toán Smart Card VIB có mức hoàn tiền tối đa là 10,8 triệu đồng/năm/khách.

Thẻ thanh toán Smart Card là 1 trong 5 sản phẩm thuộc bộ thẻ thanh toán toàn cầu hoàn tiền đến 5% của VIB. Thẻ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hằng ngày và quản lý tài chính hiệu quả.

Với cơ chế hoàn tiền cho mọi giao dịch online mà không yêu cầu điều kiện chi tiêu tối thiểu, Smart Card cho thấy ưu thế vượt trội về việc tối ưu giá trị cho từng hành vi tài chính của khách hàng. Mức hoàn tiền được tính dựa trên số dư bình quân tài khoản thanh toán của tháng liền trước, qua đó khuyến khích khách hàng quản trị tiền tốt hơn.

Số dư duy trì càng cao, cơ hội và mức tiền hoàn sẽ càng lớn, mức tối đa VIB chi cho khách hàng là 10,8 triệu đồng/năm/khách. Smart Card đáp ứng tốt cả giao dịch trong và ngoài nước, thích hợp thanh toán online, mua sắm thương mại điện tử, dịch vụ số và các nhu cầu di chuyển, ăn uống, giải trí hằng ngày...

Smart Card không giới hạn số lượng thẻ phụ, giúp gia đình dễ dàng phân bổ hạn mức, quản lý chi tiêu theo nhu cầu từng thành viên.

Sự kết hợp hai sản phẩm này không chỉ mang lại tiện ích, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới trong cách người Việt nhìn nhận về dòng tiền: Tiền để không cũng sinh lời, tiền chi tiêu cũng sinh lợi.

Bộ đôi Sinh Lời – Cú hích chiến lược, đưa người Việt bước vào kỷ nguyên sinh lợi kép mới

Trong một kỷ nguyên mà dòng tiền cần được vận động linh hoạt và hiệu quả, người tiêu dùng thông minh không thể để đồng vốn của mình ngủ quên. Việc biết tận dụng từng khoản tiền để tạo ra giá trị kép sẽ trở thành kỹ năng tài chính thiết yếu.

Bộ đôi Sinh Lời của VIB không chỉ là một bộ giải pháp tài chính, mà là đòn bẩy giúp mỗi cá nhân bước vào kỷ nguyên sinh lợi kép mới, nơi mọi đồng vốn đều được khai thác đúng lúc, đúng cách.

VIB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong xu thế phát triển ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Bộ đôi Sinh lời VIB cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành tài chính khi lần đầu tiên đặt ra một khái niệm sinh lời mới: một đồng vốn nhỏ lại có thể tạo ra hai luồng lợi ích – vừa sinh lãi, vừa được hoàn tiền. Đây là cú chuyển đổi về tư duy, thay vì phải lựa chọn giữa tính thanh khoản và khả năng sinh lời, người dùng nay có thể sở hữu cả hai trong cùng một giải pháp.

Bộ đôi Sinh lời là thành quả từ quá trình VIB liên tục bám sát hành vi người dùng, lắng nghe nhu cầu thực tế để tạo ra một giải pháp toàn diện, dễ hiểu, dễ dùng, sinh lời mỗi ngày.

Cả hai sản phẩm đều được phát triển trên nền tảng MyVIB – Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024, ứng dụng các công nghệ hiện đại như Cloud, Big Data, AI và đặc biệt là GenAI để cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa dòng tiền theo hành vi tiêu dùng thực tế của từng người dùng.

Để sở hữu giải pháp lời cả đôi đường này, bạn chỉ cần truy cập ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card, và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất.

Với Bộ đôi Sinh Lời, VIB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong xu thế phát triển ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Bộ đôi này không chỉ mở ra bước tiến trong trải nghiệm tài chính số, mà còn định hình lại tư duy sinh lời trong xã hội hiện đại, dòng tiền không thể ngủ quên, mà cần được chuyển động một cách thông minh để tạo ra giá trị liên tục.