Bộ đội biên phòng vượt lũ tiếp tế các hộ dân bị cô lập ở Quảng Trị

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), công tác giúp dân vùng lũ vẫn đang được tiếp tục được thực hiện. Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương đem nước lọc, sữa, bánh tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập do mưa lũ ở khóm Duy Tân và khóm Cao Việt (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá).

Cụ thể, tính đến 10h ngày 13/6, bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương đã di dời 217/1007 nhân khẩu, 248 con gia súc. Họ cũng kịp thời hỗ trợ đưa ông Phan Thụ (trú khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo), người bị ngã vỡ xương bánh chè, đến bệnh viện phẫu thuật.

Thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) ngập sâu trong nước, hàng chục hộ dân bị cô lập.

Do ảnh hưởng của bão số 1, ngày 13/6, Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến hơn 500mm, gây ngập nhà dân, cuốn trôi nhiều tài sản và chia cắt giao thông ở miền núi.

Lũ từ thượng nguồn đổ về làm sạt lở một phần căn nhà của ông Võ Văn Cường (52 tuổi, ở xã A Bung, huyện Đakrông), cuốn trôi ô tô và uy hiếp nhiều tài sản. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại tài sản là hơn 500 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người.

Người lính biên phòng bơi trong nước lũ mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập ở thị trấn Lao Bảo.

Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn ở huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị ngập từ 0,5-3,5m, gây chia cắt giao thông. Tại Km195 đoạn qua xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) và Km280, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Đakrông (huyện Đakrông), khoảng 50m3 đất đá bị sạt xuống, tràn ra toàn bộ đoạn đường khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Các lực lượng chức năng đang phối hợp chính quyền địa phương lập chốt, barie cảnh báo.

Người dân vui mừng nhận nhu yếu phẩm tiếp tế từ lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-1m, tập trung ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị. Tỉnh di dời khoảng 450 hộ dân sống gần nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đến 13h ngày 13/6, toàn tỉnh có hơn 18.000 ha lúa hè thu mới gieo cấy khoảng 15-20 ngày tuổi và gần 1.000 ha rau màu bị ngập úng do mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Trị, trong 3-6 giờ tới, nước lũ ở thượng lưu các sông tiếp tục xuống, lũ hạ lưu sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) xuống dưới báo động 3, sông Ô Lâu tiếp tục xuống, ở mức báo động 2.

Trong 6-24 giờ tiếp theo, lũ sông Thạch Hãn và Ô Lâu tiếp tục xuống và dao động trên mức báo động 1. Lũ trên các sông khác dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.