Bố của Son Heung-min bị tố cáo bạo hành trẻ em

(VTC News) -

Tờ Hankyung (Hàn Quốc) mới đây đưa tin gia đình một học viên kiện ông Son Woong-jung và thành viên ban huấn luyện của học viện bóng đá Son (SON Football Academy) về tội lạm dụng trẻ em.

Hãng thông tấn Yohap cho biết phụ huynh của học viên nói trên đã trình báo cảnh sát vào tháng 3 năm nay sau khi phát hiện một vết bầm tím trên đùi con trai họ khi học viên này tham gia khóa huấn luyện ở Okinawa (Nhật Bản).

Phụ huynh của học viên này cho biết 1 huấn luyện viên tại học viên đã đánh con trai họ vào đùi bằng cây cọc dùng làm cột cờ góc sân vào ngày 9/3. Học viên này bị thương và phải điều trị trong 2 tuần.

Học viên nói trên (chưa tiết lộ danh tính, được gọi là C) khai với cảnh sát rằng HLV của học viện đã buộc các học trò phải chạy từ khung thành đến vạch giữa sân trong vòng 20 giây sau khi họ thua trận.

Khi C và 3 đồng đội khác không chạy đúng thời gian quy định, họ bị phạt phải chống đẩy và bị đánh vào mông.

Cha của Song Heung-min, Son Woong-jung bị cáo buộc lạm dụng trẻ em

C cáo buộc ông Son Woong-jung đã lăng mạ mình vì mắc lỗi trong các buổi tập. Trong khi đó, một HLV khác đã đánh vào các bộ phận trên cơ thể C tại ký túc xá của học viện. Cảnh sát tỉnh Gangwon đã chuyển vụ việc lên công tố vào tháng 4 năm nay.

Cha của C nói với hãng thông tấn Yonhap rằng ông rất tức tối vì con trai mình đã bị bạo hành. Người cha nói: “Nghĩ đến việc con trai tôi đã sợ hãi đến mức nào khiến tôi cảm thấy tức giận. Tôi quyết định trình báo vụ việc với cảnh sát vì tôi không muốn chứng kiến ​​thêm một trường hợp tương tự nữa”.

Ông Son Woong-jung chia sẻ với Yonhap rằng mình đã xin lỗi C cũng như gia đình của học viên này. Tuy nhiên ông Son Woong-jung phủ nhận những cáo buộc bạo hành.

"Tôi xin thề rằng các HLV tại học viện của tôi chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào không dựa trên tình yêu thương dành cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi. Hầu hết những gì nguyên đơn nói đều không đúng sự thật. Chúng tôi đang hợp tác với nhà chức trách trong quá trình điều tra, không bóp méo hoặc che giấu sự thật”, ông Son Woong-jung tuyên bố.

Son Woong-jung có phương pháp dạy dỗ nghiêm khắc với con trai của mình, Son Heung-min

Ông Son Woong-jung tiết lộ cha mẹ của C yêu cầu "hàng trăm triệu won" để giải quyết nhưng học viện không chấp nhận.

"Tôi thừa nhận rằng bản thân đã huấn luyện theo cách riêng của mà không theo kịp những tiêu chuẩn hiện đại trong bóng đá. Tôi sẽ tìm kiếm những cách khác có thể giúp các học viên trẻ tập trung vào việc tập luyện”, ông Son Woong-jung nói thêm.

Ryu Jae-yool, luật sư đại diện cho C, đã phản bác tuyên bố của Son Woong-jung. Luật sư này cho biết: "Cha mẹ của C đã đòi số tiền dàn xếp vì quá tức giận. Trên thực tế, không có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào về số tiền cần phải trả. Đây không phải là một sự cố xảy ra 1 lần. C đã xa cha mẹ và phải chịu đựng những ngược đãi dai dẳng. Cậu ấy đã dũng đứng lên cảm tố cáo vụ việc”.

Son Woong-jung (62 tuổi) là giám đốc học viện bóng đá SON. Ông Son Woong-jung từng là cựu cầu thủ và đã thi đấu cho các CLB ở Hàn Quốc như Sangmu FC, Hyundai Horang-I và Ilhwa Chunma.

Tuy nhiên ông Son Woong-jung được biết đến nhiều hơn về việc dạy dỗ nghiêm khắc với cậu con trai Son Heung-min, ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn Quốc và đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham (Anh).