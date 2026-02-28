Bộ Công an nêu chính sách thu hút công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân

(VTC News) -

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, trao đổi với báo chí về những điểm mới trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân (CAND) năm 2026.

- Thiếu tướng có thể thông tin cụ thể về những điểm mới trong thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026 sau khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân?

Năm 2026, công tác tuyển quân trong CAND có nhiều điểm rất mới, gắn liền với việc chúng ta triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào kỷ nguyên mới; cũng là năm đầu tiên triển khai tuyển quân với không gian phát triển, địa giới hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bối cảnh này đặt ra những yêu cầu cũng rất mới đối với lực lượng CAND, trong đó công tác Công an không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải góp phần kiến tạo phát triển, đảm bảo nền tảng cho phát triển; cùng với đó là yêu cầu về xây dựng lực lượng CAND và chất lượng cán bộ, chiến sĩ phục vụ trong lực lượng CAND, trong đó có lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ.

Những điểm rất mới trong công tác tuyển quân năm 2026 của lực lượng CAND là yêu cầu về chất lượng tuyển quân được đặt rất cao, để việc tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND không chỉ là việc thực hiện theo quy định của pháp luật mà đồng thời góp phần tạo ra một nguồn cán bộ có chất lượng cho lực lượng CAND cả trước mắt và lâu dài.

Bộ Công an đã rà soát, điều chỉnh một số quy định để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là phân cấp mạnh cho cấp cơ sở. Ví dụ, thẩm quyền gọi công dân khám sức khỏe và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được giao cho cấp xã; điều chỉnh các nhiệm vụ của Công an cấp huyện trước đây giao Công an cấp xã thực hiện...

Đồng thời, Bộ Công an đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu dân cư trong công tác tạo nguồn tuyển quân nhằm đảm bảo tính chủ động và chất lượng nguồn tuyển quân.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng điều chỉnh một số quy định về ngành nghề tuyển chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ nữ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản chia sẻ những điểm mới trong thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026.

- Chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND 2026 có những điểm nổi bật như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Như tôi đã trao đổi, một trong những yêu cầu rất cao đặt ra của năm 2026 là chất lượng tuyển quân. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo rất quyết liệt, rất quan tâm đến nội dung này và đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, chất lượng nguồn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, với tinh thần là “chất lượng năm sau cao hơn năm trước”.

Đối với năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đạt khoảng là 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ. Đặc biệt, nguồn tuyển chọn nữ công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đạt mức 112%.

Về chất lượng nguồn tuyển tiếp tục được nâng cao, đáng chú ý nhất là tỷ lệ công dân có trình độ Đại học đạt khoảng 16,5% (tăng 6,45% so với năm 2025); tỷ lệ Cao đẳng đạt khoảng 10,5% (tăng 2,8% so với năm 2025). Và điểm mới của năm nay là đã có nhiều công dân có trình độ sau đại học tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND.

Kết quả này cho thấy, nhiều thanh niên có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị mong muốn được rèn luyện, cống hiến trong lực lượng CAND, được đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc; đồng thời thể hiện uy tín, sức hút của lực lượng CAND. Điều này cũng thể hiện kết quả xây dựng lực lượng CAND trong những năm gần đây, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước.

- Bộ Công an sẽ có những chính sách như thế nào để tiếp tục thu hút và nâng cao chất lượng nguồn tuyển, thưa Thiếu tướng?

Đây là nội dung mà lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng rất quan tâm, vì việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND không chỉ là thực hiện trách nhiệm của công dân đối với đất nước, với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mà đồng thời cũng tạo nguồn chất lượng cho lực lượng CAND về trước mắt và lâu dài.

Bộ đã có một số giải pháp nhằm thu hút và nâng cao chất lượng nguồn tuyển:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về tuyển chọn, quản lý, huấn luyện và sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ phù hợp với mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND đặt ra trong thời kỳ mới.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện việc hiệu quả, minh bạch các cơ chế xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với những trường hợp có đủ tiêu chuẩn. Đây là cơ sở rất quan trọng để bổ sung đội ngũ cán bộ có chất lượng cho lực lượng CAND.

Thứ ba, đảm bảo các chế độ chính sách đối với công dân khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND như các vấn đề về chế độ hỗ trợ, khen thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển chuyển sang chế độ chuyên nghiệp…

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, giúp thanh niên và gia đình nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, trách nhiệm và cơ hội phát triển khi tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND.

- Những năm qua, việc dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ được Bộ Công an rất chú trọng. Thiếu tướng đánh giá như thế nào về hiệu quả của chính sách này?

Bộ Công an đã có Đề án số 18 về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 - 2030". Đây là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đối với lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ.

Nội dung này không chỉ nhằm khuyến khích, động viên công dân tham gia nghĩa vụ, mà còn góp phần tạo ra một nguồn lực tham gia thị trường lao động của đất nước sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND.

Tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND góp phần tạo nguồn cán bộ chất lượng. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, có khoảng 33,54% hạ sĩ quan nghĩa vụ đăng ký đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề tại địa phương, và trên 1.300 hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND xuất ngũ được tuyển dụng tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Nhiều cán bộ chiến sĩ được giới thiệu làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, ký hợp đồng lao động tại Công an các đơn vị, địa phương, qua đó phát huy nguồn lực đã được đào tạo, rèn luyện trong môi trường CAND.

Có thể khẳng định, Đề án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề, cơ hội việc làm đối với thanh niên xuất ngũ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyển quân trong những năm gần đây.

- Lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm tới công tác tuyển quân năm 2026 và sẽ trực tiếp có mặt để động viên các tân binh trong ngày nhập ngũ. Qua đây, Thiếu tướng có thêm những chia sẻ như thế nào về môi trường rèn luyện kỷ luật, kỷ cương của lực lượng CAND ngày càng uy tín và có sức thu hút lớn đối với các công dân?

Việc lãnh đạo Bộ Công an sẽ trực tiếp tham dự, động viên các tân binh tại các lễ giao nhận quân thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác này nói riêng, đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND nói chung, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Môi trường CAND là môi trường chính quy, kỷ luật, đồng thời cũng là môi trường giáo dục, rèn luyện toàn diện về bản lĩnh chính trị, về ý chí, trách nhiệm và tác phong công tác. Qua 4 chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an và thực tiễn công tác, các chiến sĩ sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND, và cả những kiến thức, những kỹ năng đầu tiên để hình thành nên cán bộ, công dân số, chiến sĩ số, từ đó trưởng thành toàn diện cả về nhận thức, năng lực và phẩm chất.

Thực hiện nghĩa vụ CAND vừa là trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc, vừa là môi trường rất tốt để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

- Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!