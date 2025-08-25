Bộ Chính trị cơ bản tán thành phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Trung ương khóa XIV

(VTC News) -

Chiều 25/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Sau khi nghe Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp (cơ sở, trên trực tiếp cơ sở và trực thuộc Quân ủy Trung ương) thực sự mẫu mực, tiêu biểu.

Bộ Chính trị đánh giá báo cáo Chính trị của Đảng bộ Quân đội được chuẩn bị công phu, khoa học, xác định tầm nhìn, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm (2025-2030) cụ thể, sát thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, nền quốc phòng toàn dân hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Bộ Chính trị, Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, dân chủ, thể hiện tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình cao. Nội dung kiểm điểm toàn diện với 4 nhóm ưu điểm nổi bật và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định các giải pháp khắc phục sát thực, có tính khả thi cao.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo Nghị quyết bảo đảm ngắn gọn, khái quát toàn bộ nội dung cốt lõi, quan trọng mà đại hội cần xem xét, quyết định; thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá phát triển với phương hướng, mục tiêu, các đột phá và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030 rất cụ thể, là cơ sở hoàn thiện Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Bộ Chính trị cũng đánh giá, các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể hóa được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Báo cáo chính trị; xác định những chương trình lớn với các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, có tính khả thi.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục nghiên cứu và báo cáo đại hội thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đề ra.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành và đánh giá cao phương án nhân sự cán bộ Quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp tục rà soát chặt chẽ để bảo đảm đúng quy định nhân sự Đại hội.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII mà Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xác định.

Trên cơ sở nội dung kết luận tại hội nghị, Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để tiếp tục hoàn thiện nội dung văn kiện và công tác nhân sự Đại hội.