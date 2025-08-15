Bò chạy vào đường hầm sông Sài Gòn

(VTC News) -

Hơn 14h ngày 15/8, nhiều tài xế ô tô di chuyển qua hầm sông Sài Gòn theo hướng từ Thủ Đức về trung tâm TP.HCM thấy một con bò nặng khoảng 100kg chạy vào bên trong. Các phương tiện lập tức giảm tốc độ để tránh va chạm. Khi con bò chạy tới giữa hầm, nhân viên quản lý đã chặn bắt thành công.

Bò lạc chạy vào hầm Sài Gòn làm giao thông hỗn loạn.

Đại diện Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho biết, trước đó lực lượng quản lý phát hiện một đàn khoảng 10 con bò không người trông coi đứng gần lối vào hầm. Nhân viên đã tìm cách lùa đàn bò đi nơi khác, tuy nhiên một con hoảng loạn chạy thẳng vào hầm. Con vật sau đó được bắt giữ và bàn giao lại cho chủ.

Theo đại diện trung tâm, khu vực hai bên đường gần lối vào hầm ở TP Thủ Đức (trước đây) có nhiều bãi đất trống, người dân thường dắt bò ra ăn cỏ nhưng không quản lý chặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị đã ghi nhận sự việc và sẽ phối hợp chính quyền địa phương xử phạt chủ đàn bò theo Nghị định 123/2021, mức phạt từ 300.000 - 500.000 đồng.

Hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, dài gần 1,5km, rộng 33m, cao 9m với 6 làn xe, là hạng mục quan trọng của dự án đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ).