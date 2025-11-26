Black Friday: Nắm trọn bí kíp chốt đơn loạt thương hiệu sale cực sốc

(VTC News) -

ACFC năm nay chơi lớn thật sự: Giảm đến 80% cho loạt thương hiệu mà ai nghe tên cũng phải gật gù “ngon lành”, chương trình diễn ra từ 20/11 đến hết 30/11.

Khách hàng có thể dễ dàng tìm được các sản phẩm giảm giá từ 50% đến 80% tại các cửa hàng GAP, đặc biệt thương hiệu này còn áp dụng thêm chương trình “Càng mua càng giảm” tại cửa hàng.

Tại cửa hàng các Calvin Klein cũng có mức giảm từ 50% lên đến 80% cho nhiều sản phẩm tại cửa hàng.

Tommy Hilfiger thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới cũng tung ưu đãi đậm giảm lên đến 80%.

Áo thun, đầm, váy và sweater trendy nhà Mango giá cực hời lên đến 50%++ áp dụng thêm chương trình ưu đãi hoàn tiền có tại cửa hàng.

Combo vàng của mùa lễ hội Nhóm thương hiệu high-end như Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, A|X Armani Exchange, GUESS, DYNK đang giảm sâu lên đến 80% mức ưu đãi chỉ có tại ACFC Black Friday, áp dụng toàn bộ cửa hàng.

Những mẫu áo polo, đầm váy, túi xách từ các thương hiệu này cao cấp này đang được người mua tranh nhau thử vì “vơi” hàng đi rất nhanh – vừa sang, xịn vừa “đáng tiền”, lại được sale khủng thì tội gì bỏ lỡ.

Cách đó vài bước chân thì nhóm thương hiệu ứng dụng, giá mềm hơn như Old Navy, Cotton On, OVS, Sisley, Dockers, Mothercare cũng đang “đốt nóng” không khí sale.

Đồ Thu - Đông quá hợp thời tiết vừa thanh lịch vừa đa dạng, các đồ Jean của nhóm brand tầm trung này thì kiểu dáng khỏi phải bàn khiến khách hàng vào là chọn được ngay outfit ưng ý.

Nhiều mẫu vừa đem ra sàn chưa đầy 30 phút đã hết sạch – đúng chuẩn câu nói “chịu không nổi, chốt mỏi tay”.

ACFC Black Friday là dịp duy nhất bạn có thể nâng cấp phong cách, làm mới bản thân, mua quà Noel – Tết đang đến rất gần với mức giá không thể tốt hơn.

Cả hệ thống cửa hàng toàn quốc và ACFC Online đều đang chật kín người săn sale. Nếu bạn muốn mua món gì “để dành” thì lời khuyên là: đi liền, đừng do dự!

Thông tin chương trình 📍 ACFC Black Friday 2025 bắt từ 20/11 – 30/11 🔥 Giảm lên đến 80% 📍 Tại toàn bộ cửa hàng ACFC & ACFC Online: http://blackfriday.acfc.com.vn/