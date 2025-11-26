Black Friday: Nắm trọn bí kíp chốt đơn loạt thương hiệu sale cực sốc

ACFC năm nay chơi lớn thật sự: Giảm đến 80% cho loạt thương hiệu mà ai nghe tên cũng phải gật gù “ngon lành”, chương trình diễn ra từ 20/11 đến hết 30/11.
Khách hàng có thể dễ dàng tìm được các sản phẩm giảm giá từ 50% đến 80% tại các cửa hàng GAP và Levi’s.
Cả hệ thống cửa hàng toàn quốc và ACFC Online đều đang chật kín người săn sale. Nếu bạn muốn mua món gì “để dành” thì lời khuyên là: đi liền, đừng do dự!
Thông tin chương trình
📍 ACFC Black Friday 2025 bắt từ 20/11 – 30/11
🔥 Giảm lên đến 80%
📍 Tại toàn bộ cửa hàng ACFC & ACFC Online: http://blackfriday.acfc.com.vn/
