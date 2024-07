Bình Thuận: ‘Nổ’ làm được giấy tờ nhà đất, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ Mai Xuân Thường (SN 1986, trú tại Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa làm giấy tờ đất.

Mai Xuân Thường tại cơ quan Công an (Ảnh: CACC)

Vào cuối năm 2021, Mai Xuân Thường hành nghề môi giới bất động sản và biết bà N.T.V. đang muốn chuyển đổi mục đích sử dụng gần 30 hecta đất của mình tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Mặc dù biết đây là đất nhà nước cho thuê sử dụng đến năm 2053 nhưng Thường vẫn đặt vấn đề, hứa hẹn với bà V. rằng Thường có thể làm được với điều kiện bà V. phải trả cho Thường 3,3 tỷ đồng.

Tin vào lời hứa hẹn, bà V. chuyển cho Thường số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận tiền, Thường tắt điện thoại và bỏ trốn. Biết mình bị lừa, bà V. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự nhiều lần triệu tập Thường đến làm việc nhưng Thường không hợp tác và tiếp tục lẩn trốn.

Đến ngày 17/7, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được nghi phạm Mai Xuân Thường khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở quận 7, TP.HCM.

Quá trình làm việc tại công an, Thường đã khai nhận hành vi của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận thông tin đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tránh bị mất tiền oan; đồng thời thông báo ai là bị hại trong các vụ việc tương tự do Mai Xuân Thường (SN 1986, trú xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận để được hỗ trợ.