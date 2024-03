Bình luận viên Hoàng Đức Anh: Từ mê bóng đá đến người truyền lửa trong cabin

(VTC News) -

Đường đến cabin bình luận

Ghi điểm với chất giọng trầm ấm, truyền cảm cùng kiến thức bóng đá sâu rộng, Đức Anh là một trong những bình luận viên của VTVcab được được khán giả yêu mến nhất.

Anh cũng từng tác nghiệp trực tiếp ở rất nhiều sự kiện thể thao lớn như FIFA World Cup 2018, Women’s World Cup 2019, 2023, hay các trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới như El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid ở Tây Ban Nha, Der Klassiker giữa Bayern Munich và Dortmund ở Đức,...

Sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ và chị gái đều làm việc trong ngành Y, những tưởng con đường vạch sẵn cho cậu bé Đức Anh sẽ gắn liền với chiếc áo blouse trắng. Tuy nhiên, anh lại chọn một ngã rẽ khác, nơi anh được sống trọn vẹn với đam mê của mình: Bóng đá.

Những lần được bố đưa đến các sân vận động xem Đội tuyển Việt Nam thi đấu khi còn nhỏ là khởi nguồn cho tình yêu với môn thể thao vua của Đức Anh. Anh mong muốn được tận hưởng trận đấu một cách trọn vẹn trong cabin bình luận giống các thần tượng của anh như BLV Quang Huy, BLV Quang Tùng.

Và để theo đuổi đam mê của mình, Đức Anh đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của một cậu học sinh để xem đi xem lại các trận bóng đá, đọc mọi tin tức trên các tờ báo thể thao, và mỗi cuối tuần, anh lại tự ngồi trước ti vi để “nhập vai” thành một bình luận viên “nhí”.

Chinh phục giấc mơ

Tốt nghiệp chuyên ngành truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đức Anh sớm bén duyên với nghề khi gia nhập đội ngũ bình luận viên của VTVcab từ năm 2012. Chạm tới giấc mơ thuở nhỏ nhưng để chinh phục nó, bình luận viên Đức Anh cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Anh kể rằng, việc bình luận những trận đấu quốc tế vào đêm muộn trong một thời gian dài liên tiếp đã khiến nhịp sinh hoạt của anh đảo lộn. Nhiều vấn đề sức khỏe phát sinh khiến thể trạng của anh bị ảnh hưởng đáng kể.

Có những thời điểm, anh đã nghĩ tới chuyện dừng lại để chọn công việc khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng niềm đam mê với bóng đá, với cabin bình luận lại kéo anh trở về với hành trình chinh phục giấc mơ của mình.

Nhưng làm cái nghề mà trong giới bình luận viên hay gọi là “làm dâu trăm họ”, Đức Anh cũng luôn phải đón nhận vô vàn áp lực từ khán giả. Đã là bình luận viên thì phải có chính kiến, phải đưa ra quan điểm, nhận định của mình với mỗi diễn biến trên sân.

Nhưng quan điểm thì mỗi người mỗi khác bởi vậy chuyện người thích, người ghét, hay so sánh với các đồng nghiệp khác là điều "thường xuyên như cơm bữa", nhất là trong bối cảnh mạng xã hội đang ngày càng phát triển như hiện nay.

Anh dần quen với những lời bình luận trái chiều và coi đó là động lực để bản thân hoàn thiện hơn. Ngọn lửa đam mê vẫn luôn là động lực để anh tiếp tục hành trình của mình.

Lan tỏa đam mê cùng khán giả

Sau 12 năm “truyền lửa” từ cabin bình luận, BLV Đức Anh đã đồng hành cùng khán giả ở hơn 1000 trận đấu tại các giải đấu hàng đầu: Bundesliga, Premier League hay Champions League.

Hành trình làm nghề cũng tạo cơ hội để anh góp mặt ở rất nhiều sân vận động nổi tiếng trên thế giới và gặp gỡ những danh thủ như Ryan Giggs, Paul Pogba, Hernan Crespo,... Bên cạnh vai trò bình luận viên, Đức Anh cũng là người dẫn chương trình quen thuộc của các talkshow giải trí về thể thao cho VTVcab, VTC, Truyền hình Quốc hội.

Sau nhiều năm gắn bó cùng truyền hình truyền thống, BLV Đức Anh cũng bắt nhịp với thời đại khi có thêm những sản phẩm sáng tạo trên nền tảng mạng xã hội để có cơ hội giao lưu, chia sẻ gần gũi hơn với các khán giả qua kênh Youtube “BLV Đức Anh” hay kênh Tiktok “Đức Anh Nghiện Bóng Đá”.

Và để duy trì ngọn lửa đam mê, anh đặt mục tiêu sẽ có mặt ở 20 trận bóng đá “không thể bỏ lỡ của cuộc đời”: Liverpool vs Manchester United, Juventus vs Inter Milan, Boca Juniors vs River Plate,…

Trong năm 2024, BLV Đức Anh cũng sẽ trở lại châu Âu để tác nghiệp ở Euro 2024 tại Đức, Olympic Paris ở Pháp, và anh tiết lộ cũng sẽ viết một cuốn sách về bóng đá và đam mê trong năm nay.