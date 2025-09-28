Biểu tượng quyền lực tài chính của nước Anh bị tố cản trở chuyển đổi xanh

(VTC News) -

11 tổ chức môi trường hàng đầu tại Anh đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cho rằng cơ quan này đang làm chậm quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và tăng trưởng xanh của quốc gia.

Biểu tượng quyền lực tài chính giữa lòng London - nơi Ngân hàng Trung ương Anh đang bị chỉ trích vì làm chậm quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. (Nguồn: Edie)

Theo các nhóm vận động, việc BoE vẫn duy trì các khoản đầu tư vào các công ty nhiên liệu hóa thạch đồng nghĩa với việc “ngầm trợ cấp” cho nền kinh tế phát thải cao. Điều này đi ngược lại với các mục tiêu khí hậu mà chính phủ Anh đã cam kết.

Các tổ chức môi trường cho rằng BoE chưa có các bước đi rõ ràng để điều chỉnh danh mục đầu tư theo hướng bền vững. Việc thiếu chiến lược tài chính xanh cụ thể khiến ngân hàng này bị xem là đang “kìm hãm” quá trình chuyển đổi năng lượng.

Thông điệp từ các nhóm vận động là rõ ràng: BoE cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy tài chính xanh, từ việc loại bỏ các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch đến việc hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo.

Các nhà vận động đang kêu gọi các nghị sĩ gây áp lực buộc BoE phải đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến khí hậu và thiên nhiên, đặc biệt trong bối cảnh Anh đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.