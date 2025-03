Biệt thự đảo siêu sang - lựa chọn đầu tư bền vững trước mọi sóng gió thị trường

(VTC News) -

Giá trị trường tồn của biệt thự đảo siêu sang

Bất chất các giai đoạn biến động của thị trường, dòng sản phẩm biệt thự đảo vẫn là lựa chọn của nhiều tỷ phú thế giới. Báo cáo The Wealth Report của Knight Frank cũng chỉ ra, có đến 2/3 lượng tài sản của giới siêu giàu được phân bổ vào dòng tài sản này. Trong khi đó, 1% giới siêu giàu sẵn sàng chi hàng triệu USD để sở hữu các biệt thự số lượng giới hạn tại các “đảo tỷ phú” Indian Creek Village, Fisher (Florida, Mỹ), Banana (Lagos, Nigeria)…

Dòng người xếp hàng để mua BĐS triệu đô tại “đảo tỷ phú” Palm Jebel Ali, Dubai.

Tại Việt Nam, dòng sản phẩm biệt thự đảo ngày càng có sức hút, đi cùng với lượng người giàu tăng trưởng mạnh mẽ và các dự án thuộc phân khúc siêu sang này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, dễ hiểu vì sao ngay từ khi ra mắt vào tháng 3/2024, Vinhomes Royal Island với vị trí ngàn năm có một nằm trọn trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng, mang tới 100% sản phẩm biệt thự, liền kề, nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới nhà giàu trong nước và quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc thăng hạng vượt bậc “đảo tỷ phú” đầu tiên của Việt Nam khi quy hoạch, hạ tầng, tiện ích lần lượt về đích, góp phần hoàn thiện không gian sống độc bản, xa hoa của giới tinh hoa. Với bệ phóng đó, “Top 10 Dự án BĐS nhà ở thương mại tiềm năng nhất năm 2025” cũng trao tay giới thượng lưu một tài sản có giá trị đầu tư bền vững, không ngừng tăng trưởng trong tương lai gần.

Viết tiếp kỳ tích của các đảo tỷ phú thế giới

Điển hình cho dòng BĐS đảo thỏa mãn mọi kỳ vọng của giới siêu giàu chính là các căn biệt thự thuộc phân khu Hoàng Gia. Nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất trên “đảo tỷ phú” khi có 3 mặt giáp sông xanh, 1 mặt giáp tuyến đường huyết mạch Tương Lai, Hoàng Gia như một ốc đảo nhiệt đới vừa biệt lập, riêng tư song vẫn tiện nghi, sôi động.

Ngoài bộ sưu tập biệt thự dát vàng sang trọng, Hoàng Gia là phân khu duy nhất sở hữu “Tứ đại kỳ quan” độc đáo gồm: bể bơi mái kính pha lê rộng tới 2.000m2, cổng chào Hoàng gia cùng cỗ xe bát mã vương quyền, vườn thượng uyển phong cách châu Âu. Dự kiến bộ tứ này đều sẽ hoàn thành trong năm 2025. Khi đi vào hoạt động “Tứ đại kỳ quan” sẽ biến Hoàng Gia trở thành biểu sống độc bản, tôn vinh chất sống đầy kiêu hãnh của các chủ nhân tinh hoa.

Những căn biệt thự dát vàng Hoàng Gia sở hữu sông xanh trước mặt, biển mặn sau nhà.

Đặc biệt, cũng trong năm 2025, cư dân Hoàng Gia nói riêng và Vinhomes Royal Island nói chung sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đặc quyền khi bộ sưu tập tiện ích hàng hiệu trên “đảo tỷ phú” ra mắt thêm nhiều “viên ngọc quý” mới.

Sau Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, Vinpearl Horse Academy, Vinpearl Golf Hải Phòng đã hiện hữu, ngày 22/2 vừa qua, Bến du thuyền cao cấp - Royal Marina khai trương kỹ thuật và dự kiến vận hành ngay trong năm 2025. Siêu tiện ích 5 sao này là mảnh ghép tiếp theo định hình phong cách sống chuẩn thượng lưu của giới danh gia trên đảo Vũ Yên, sánh ngang các thủ phủ người giàu thế giới.

Tiếp đến, VinWonders Royal Park với Safari độc đáo bậc nhất miền Bắc dự kiến sẽ khai trương giai đoạn 1 vào cuối tháng 4/2025. Vincom Mega Mall - biểu tượng mua sắm thời thượng dự kiến khai trương tháng 8/2025.

Đặc biệt, cầu Hoàng Gia chuẩn bị hợp long vào ngày 15/3 tới và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 6/8, giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ Vinhomes Royal Island với “phố cổ” Hải Phòng chỉ còn 10 phút di chuyển. Hàng loạt cột mốc gia tăng giá trị nối tiếp nhau càng củng cố ngôi vương của Vinhomes Royal Island nói chung và biệt thự đảo Hoàng Gia nói riêng trên thị trường BĐS năm 2025.

Bến du thuyền Royal Marina mang tới những trải nghiệm sống xa hoa, độc bản cho cư dân “đảo tỷ phú”.

Không chỉ là chốn sống đẳng cấp hàng đầu, Thành phố đảo Hoàng gia còn kiến tạo nên một tâm điểm giao thương, kinh doanh “hốt bạc” cho đa dạng ngành nghề. Tiềm năng này được thúc đẩy bằng hàng loạt những lễ hội quy mô, thu hút hàng triệu du khách đổ về “đảo tỷ phú” suốt bốn mùa trong năm.

Tới đây, Thành phố Đảo Hoàng gia sẽ là điểm hẹn của hàng vạn cư dân và du khách với chuỗi sự kiện hấp dẫn như Beauty Fair - Ngày hội cổ phục Hoàng gia (8/3); Đại nhạc hội Road to 8WONDER - The Next Icon (15/3); Ngày hội Gia đình Thành phố Đảo Hoàng gia (19-20/4); Giải chạy Royal Run (10/5)...

Road to 8WONDER - The Next Icon dự báo sẽ tạo kỷ lục mới về lượng du khách đến với đảo Vũ Yên.

Với những đặc quyền thượng lưu hội tụ, Vinhomes Royal Island được đánh giá là tọa độ đầu tư sẽ dẫn dắt thị trường BĐS Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung trong năm 2025. Đặc biệt, các biệt thự đảo số lượng giới hạn nơi đây sẽ là tài sản truyền đời, sinh lời vượt trội, bất chấp những biến động của thị trường, nối dài kỳ tích của các đảo tỷ phú thế giới.