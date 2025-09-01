Biển TP.HCM chật kín người trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 2/9

Chiều 1/9, PV VTC News ghi nhận tuyến đường ven biển Thùy Vân (Bãi Sau TP.HCM) ken đặc người và xe. Lượng du khách đổ về bãi biển TP.HCM tăng mạnh so với 2 ngày trước.
Theo quan sát, tại Bãi Sau (TP.HCM), từ đầu giờ chiều đã có rất đông du khách xuống biển tắm, vui chơi. Thời tiết dịu mát càng khiến không khí thêm náo nhiệt.
Sau khi được chỉnh trang, trục đường Thùy Vân khoác diện mạo khang trang, sạch đẹp. Du khách không chỉ tắm biển mà còn dạo chơi, check-in, tận hưởng không gian thoáng đãng. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi hòa mình vào biển xanh trong khung cảnh mới mẻ, hiện đại.
Khảo sát tại các khách sạn trên tuyến đường gần biển, nhiều chủ cơ sở cho biết lượng khách đặt phòng tăng mạnh so với ngày trước đó, công suất phòng hiện đạt trên 85%.
Nhiều du khách đổ ra tắm biển trong ngày nghỉ lễ thứ 3, biến bãi biển thành điểm hẹn sôi động với không khí náo nhiệt, rộn ràng.
Anh Hoàng Minh Nhật (ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ, gia đình đã xuống biển nghỉ lễ từ ngày 31/8. Anh cho biết năm nay TP.HCM lần đầu tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại bãi biển nên cả nhà rất háo hức, quyết định chọn phường Vũng Tàu làm nơi đoàn viên của cả gia đình trong kỳ nghỉ.
Chị Phan Mỹ Hương, du khách từ Đồng Nai, cho biết gia đình chọn Vũng Tàu vì thuận tiện di chuyển, biển đẹp và không khí sôi động. Theo chị, dù lượng khách đông nhưng dịch vụ ổn định, giá cả không tăng nhiều so với ngày thường.
Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, riêng ngày 1/9, địa phương đón hơn 85.000 lượt khách tắm biển, vui chơi.
Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, ngày 31/8 địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách, nâng tổng trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ (30-31/8) lên 95.000 lượt. Công tác quản lý dịch vụ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường được đảm bảo, tạo sự yên tâm cho du khách.
Bình luận