Biển người đổ về Trung tâm triển lãm quốc gia, giao thông ùn ứ kéo dài

(VTC News) -

Chiều 31/8, tuyến đường Trường Sa (xã Đông Anh, Hà Nội) ùn ứ kéo dài do hàng nghìn phương tiện liên tục đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia để tham dự Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Trục đường dẫn về trung tâm triển lãm ken đặc phương tiện chiều 31/8.

Ngay từ cuối buổi sáng, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng nhanh. Đến đầu giờ chiều, dòng xe nối dài từ cầu Đông Trù qua nút giao Long Biên, khiến tuyến đường Trường Sa - đường chính dẫn tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ùn ứ gần 5 km.

Ô tô, xe máy chen chúc nhích từng mét, nhiều người phải mất gần một giờ mới di chuyển qua được cầu, trong khi đoạn đường tới cổng triển lãm chỉ còn chưa đầy một cây số.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau hướng về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Anh Nguyễn Văn Lâm, 42 tuổi, quê ở Bắc Ninh, đưa cả gia đình đi tham quan triển lãm, cho biết: “Chúng tôi đi từ sáng, nghĩ chỉ hơn 2 tiếng là tới nơi, nhưng thực tế mất hơn 5 tiếng cả chờ và kẹt xe. Dù mệt mỏi, nhưng các con tôi háo hức lắm. Đây là dịp để các cháu hiểu thêm về lịch sử và thành tựu của đất nước”.

Từ trung tâm Hà Nội, chị Trần Thu Hường, 29 tuổi, nhân viên văn phòng, cũng mất gần 3 giờ mới đến được khu vực Triển lãm thành tựu đất nước.

“Tôi và bạn bè phải gửi xe xa hơn một cây số rồi đi bộ vào. Dù khá vất vả, nhưng khi nhìn thấy không khí đông vui, cảm giác như ngày hội lớn, tôi thấy xứng đáng với công sức bỏ ra”, chị Hường nói.

Cán bộ, chiến sỹ đội CSGT số 15 điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng tại các nút giao trọng điểm để phân luồng.

“Chúng tôi phải liên tục sử dụng loa trên xe chuyên dụng để hướng dẫn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 thông tin.

Chiều cùng ngày, trên trang Fanpage Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đăng tải thông tin: Hiện lượng người, phương tiện đến tham quan triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh) rất đông nên các bãi đỗ xe và đoạn đường Trường Sa qua khu vực triển lãm đang bị quá tải.

Cục CSGT khuyến cáo người dân bố trí thời gian tham quan triển lãm phù hợp, lựa chọn lộ trình tham gia giao thông tránh đi qua khu vực triển lãm vào thời điểm hiện tại.