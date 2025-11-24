Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 13h ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và duy trì cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào khu vực giữa Biển Đông, dọc vĩ tuyến 11-12 độ vĩ Bắc, có thể mạnh thành bão số 15.

"Các diễn biến của bão sau ngày 27/11 còn rất khó lường, cả về cường độ và quỹ đạo", cơ quan khí tượng nhận định.

Bản đồ quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, dự báo khoảng 13h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, đổi hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, khả năng mạnh lên thành bão số 15 trên Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục có thể mạnh thêm.

Ngoài ra, theo nhận định của Cục Khí tượng thuỷ văn, trong sáng nay (24/11), cường độ bão mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13, sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ). Thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28–30/11.

Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ, cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ 28-30/11, Đà Nẵng đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển. Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới.

Từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trong khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.