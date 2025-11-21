BIDV và JBIC ký kết Thỏa thuận hợp tác về tài chính xanh

(VTC News) -

Thỏa thuận hợp tác khẳng định mối quan hệ truyền thống và hiệu quả giữa hai ngân hàng hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản từ năm 2013. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác song phương hướng tới mục tiêu khử các-bon và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

BIDV và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) trao Thỏa thuận hợp tác (MOU) hỗ trợ quá trình khử các-bon và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Nội dung hợp tác trọng tâm của Thỏa thuận bao gồm việc xem xét tài trợ các dự án tiềm năng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, mang lại lợi ích cho các Bên và tối đa lợi ích quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản. Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai bên trong hành trình hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương hướng tới mục tiêu khử các-bon và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự kiện ký kết MOU giữa BIDV và JBIC có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai ngân hàng mà còn góp phần vào thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp hai nước và sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội trong khu vực nói chung.

Về JBIC Được thành lập vào năm 2012, JBIC là một định chế tài chính chính sách do Chính phủ Nhật Bản sở hữu hoàn toàn. Mục tiêu chính của JBIC là đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế - xã hội Nhật Bản và quốc tế, thông qua việc thực hiện các lĩnh vực hoạt động như: thúc đẩy việc phát triển và đảm bảo mua lại các tài nguyên ở nước ngoài có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản; duy trì và nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, đầu tư tại nước ngoài có mục đích bảo vệ môi trường toàn cầu, chẳng hạn như cung cấp các dịch vụ tài chính cần thiết nhằm ngăn chặn hiện tượng trái đất nóng lên; ngăn ngừa sự bất ổn trong thị trường tài chính quốc tế hoặc thực hiện các biện pháp thích hợp đối với những tác động của các thiệt hại do các bất ổn đó gây ra. Về BIDV Được thành lập năm 1957, BIDV là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất và có quy mô hoạt động lớn nhất thị trường Việt Nam. Đến hết quý III/2025, BIDV có tổng tài sản đạt 3,07 triệu tỷ đồng. BIDV có mạng lưới hơn 1.100 chi nhánh, phòng giao dịch tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước và các hiện diện thương mại tại nước ngoài; phục vụ gần 500.000 khách hàng doanh nghiệp, gần 22 triệu khách hàng cá nhân và có quan hệ hợp tác với hơn 2.300 định chế tài chính tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. BIDV xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2025 - 2030 là: Xây dựng BIDV trở thành Ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu Khu vực Đông Nam Á, thuộc Top 100 ngân hàng Châu Á; Tầm nhìn đến 2045 thuộc TOP 50 ngân hàng Châu Á. Tính đến hết ngày 30/9/2025, dư nợ tín dụng Xanh của BIDV đạt hơn 81.000 tỷ đồng, tài trợ cho 1.623 khách hàng và 2.143 dự án/phương án kinh doanh, chiếm 3,7% tổng dư nợ của BIDV.