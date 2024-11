BIDV khởi động Giải chạy mang Tết ấm cho đồng bào nghèo

Đây là lần thứ 6 BIDV tổ chức Giải chạy ý nghĩa này và ngay trong buổi sáng đầu tiên đã có hơn 34 nghìn vận động viên đăng ký tham gia.

Lễ phát động Giải chạy được tổ chức bằng sự kiện Giải chạy offline tại TP.HCM và các chương trình hưởng ứng tại hơn 40 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Trong đó, Giải chạy offline được tổ chức tại Khu đô thị Sala (TP. Thủ Đức, TP. HCM) với sự tham gia tranh tài của gần 3.000 vận động viên theo 03 cự ly 5km, 10km, 21km.

Diễn ra trong 23 ngày, từ 2 - 24/11, Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025” đặt mục tiêu thu hút hơn 50.000 vận động viên tham gia. Toàn bộ thành tích hoạt động của các vận động viên trong giải chạy sẽ được BIDV quy đổi thành tiền để tặng quà Tết cho đồng bào nghèo trên khắp mọi miền đất nước nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Trong ngày phát động giải chạy, với mỗi km chạy hợp lệ, vận động viên sẽ đóng góp được 3.000 đồng cho chương trình Tặng quà Tết cho người nghèo. Và trong suốt quá trình diễn ra giải chạy, BIDV có nhiều sự kiện để các vận động viên nâng cao thành tích đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy - cho biết: “Sau 5 mùa giải thành công, Giải chạy “BIDVRUN - Tết ấm cho người nghèo” đã ghi dấu ấn riêng đối với cộng đồng, thu hút đông đảo đối tác, khách hàng, cán bộ nhân viên và cộng đồng cùng tham gia.

Giải chạy năm nay, ngoài việc chung tay mang Tết ấm đến cho đồng bào nghèo cả nước, BIDV dành sự quan tâm đặc biệt đến những hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực phải chịu mất mát do thiên tai, bão lũ thời gian qua”.

Với sự thuận tiện trong việc đăng ký tham gia và ghi nhận thành tích cũng như ý nghĩa nhân văn mang lại, Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của rất nhiều vận động viên. Anh Lê Tuấn Anh (Hà Nội) - người đã có 5 năm gắn bó với giải chạy - chia sẻ: “Tôi biết tới và gắn bó thường xuyên với Giải chạy BIDVRUN từ năm đầu tiên 2019 đến nay.

Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời với chạy bộ, với BIDVRUN và kết nối thêm nhiều người bạn chung sở thích thể thao. Đặc biệt tôi cảm thấy mỗi bước chạy của mình có ý nghĩa hơn khi được chung sức đóng góp cho các chương trình vì cộng đồng của BIDV như tặng quà Tết cho người nghèo, xây nhà tránh lũ, trồng cây xanh…”.

Ngay tại lễ phát động, BIDV cũng thực hiện trao tặng 25 phần quà tết cho 25 gia đình công nhân lao động nghèo tại TP.HCM. Đây cũng là những đối tượng được BIDV phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động quan tâm tặng quà Tết trong chương trình Tết ấm cho người nghèo hàng năm.

Bên cạnh việc được chung tay đóng góp kinh phí cho hoạt động vì cộng đồng, các vận động viên tham gia giải chạy sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn và quà tặng thể thao theo Thể lệ của chương trình.

Đặc biệt, 02 đơn vị bảo hiểm của BIDV (Công ty Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife, Tổng công ty Bảo hiểm BIC) tham gia đồng hành với giải chạy năm nay sẽ dành tặng các vận động viên nhiều quà tặng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Để tham gia giải chạy, các vận động viên có thể tải và đăng ký app BIDVRUN trên kho ứng dụng App Store, Google Play hoặc website https://run.bidv.com.vn. Thông tin chi tiết về giải chạy được cập nhật liên tục trên website https://run.bidv.com.vn và fanpage Tết ấm cho người nghèo.

Qua 5 mùa triển khai (2019 - 2023), Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” thu hút hơn 200.000 lượt vận động viên tham gia và đã đóng góp tổng số 5,1 triệu km thành tích. Từ kết quả đó, BIDV quy đổi được gần 51 tỷ đồng, tương ứng hơn 100.000 phần quà Tết dành tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Giải chạy “Tết ấm cho người nghèo” được tổ chức vào tháng 11 hàng năm là 1 trong 2 giải chạy thiện nguyện online được BIDV tổ chức thường niên. Trước đó, vào tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BIDV (26/4), ngân hàng tổ chức giải chạy “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” với mục đích quy đổi thành tích chạy của các vận động viên thành chi phí do BIDV tài trợ để thực hiện các chương trình an sinh xã hội Xanh do ngân hàng phát động: Xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ, trồng “01 triệu cây xanh”, “Nước ngọt cho cuộc sống Xanh”...