BIDV được vinh danh trong lĩnh vực Tài chính bền vững

(VTC News) -

Hai giải thưởng đó là: “Best issuer for sustainable finance in Vietnam 2024” (Tổ chức phát hành bền vững xuất sắc nhất Việt Nam) và “Best green Bond in Vietnam 2024” (Giao dịch trái phiếu xanh xuất sắc nhất Việt Nam).

Các giải thưởng ghi nhận tính tiên phong, mức độ tín nhiệm cao về năng lực và uy tín của của BIDV trên thị trường vốn khi triển khai phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu tuân thủ theo nguyên tắc trái phiếu xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế - ICMA, đưa BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên phát hành trái phiếu xanh theo nguyên tắc quốc tế tại Việt Nam.

Hình ảnh The Asset.

Đợt phát hành trái phiếu của BIDV cũng là đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên tại Việt Nam có cấu trúc không tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và không cần bảo lãnh thanh toán, thể hiện mức độ tín nhiệm cao về năng lực và uy tín của tổ chức phát hành.

Khung trái phiếu xanh của BIDV đã được Tổ chức Xếp hạng Quốc tế Moody’s đánh giá độc lập và chấm điểm ở mức SQS2 (very good), qua đó xác nhận sự tuân thủ, minh bạch ở cấp độ cao của BIDV khi phát hành và quản lý sau phát hành trái phiếu, đảm bảo nguồn vốn trái phiếu xanh được sử dụng đúng các mục tiêu đã cam kết.

Tại Hội nghị COP 26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Để thực hiện cam kết này, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Trong xu hướng phát triển xanh quy mô toàn cầu và quốc gia, BIDV nhận định rằng Trái phiếu xanh sẽ là kênh dẫn vốn cần thiết và có dư địa tăng trưởng lớn tại Việt Nam để hỗ trợ cung ứng đủ vốn đầu tư cho doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài. Do đó, BIDV đã sớm quan tâm, chú trọng đến việc nghiên cứu, triển khai phát hành Trái phiếu xanh.

BIDV có chiến lược rõ ràng về phát triển ngân hàng xanh và tín dụng xanh, liên quan đến yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESG) trong hoạt động cho vay và sẵn sàng tài trợ cho khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực có khí thải carbon thấp và thích nghi với biến đổi khí hậu. Vốn trái phiếu xanh sẽ là một công cụ hiệu quả để tăng khả năng thực hiện chiến lược trên.

BIDV kỳ vọng rằng việc phát hành trái phiếu xanh tiên phong theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ truyền cảm hứng cho các tổ chức khác cùng đồng hành xây dựng một tương lai xanh, phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Không chỉ là định chế tài chính tiên phong triển khai các sản phẩm tài chính mới, hiện đại,... BIDV cũng luôn đi đầu trong việc tạo lập và phát triển thị trường trái phiếu trong nước. BIDV là tổ chức phát hành trái phiếu dẫn đầu thị trường với tổng quy mô phát hành trong giai đoạn 2018 - nay đạt gần 115.000 tỷ đồng.

Cùng với 2 giải thưởng nêu trên, BIDV cũng đã được nhiều tạp chí quốc tế uy tín như FinanceAsia, The Global Banking and Finance… trao tặng là Tổ chức phát hành và tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam...

The Asset là tạp chí tài chính uy tín hàng đầu châu Á với kinh nghiệm trên 20 năm trong việc xếp hạng và đánh giá các tổ chức tài chính. Giải thưởng Tripple A Awards đã được Hội đồng thẩm định của Tạp chí xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí độc lập, minh bạch và khách quan.