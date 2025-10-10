BIDV được vinh danh 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc'

(VTC News) -

Với 6 giải pháp chuyển đổi số xuất sắc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2025” trong Lễ trao giải được tổ chức tại Hà Nội ngày 8/10/2025.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế số quốc gia. Với thông điệp “Vì một Việt Nam số”, VDA là sân chơi uy tín, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.

Tại BIDV, sau 4 năm triển khai Chiến lược Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030, ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. BIDV từng bước số hóa toàn diện hoạt động, từ quản trị nội bộ đến phát triển sản phẩm dịch vụ số, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. Trong số các giải pháp, sản phẩm số của BIDV, có 6 giải pháp chuyển đổi số đã xuất sắc vượt qua nhiều hồ sơ để được Ban Tổ chức bình chọn và trao giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2025”:

*. B.One - Không gian làm việc số, phục vụ 30.000 cán bộ trên toàn hệ thống.

*. Gen AI Search - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu, tổng hợp và tư vấn thông tin tức thì.

*. Tài khoản theo phong thủy và chiêm tinh học - Giải pháp ứng dụng AI và dữ liệu lớn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

*. Bảo lãnh điện tử - Giải pháp kết nối Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia - bước tiến lớn trong số hóa quy trình bảo lãnh.

*. Smart Payroll - Giải pháp cho vay ứng lương tự động giúp người lao động tiếp cận tài chính nhanh chóng.

*. Định danh điện tử dành cho khách hàng tổ chức (eKYC KHTC) - Giải pháp hỗ trợ mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử mọi lúc, mọi nơi.

Bà Bùi Thị Vân Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số - đại diện BIDV nhận giải thưởng.

Cùng với đó, BIDV liên tục mở rộng hệ sinh thái số toàn diện, phát triển hạ tầng công nghệ an toàn, thông suốt và đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác chiến lược để mang đến những giá trị vượt trội cho khách hàng. Ngân hàng cũng chú trọng thúc đẩy văn hóa số, nâng cao nguồn lực nhân sự số, góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo và hiệu quả.

Việc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong lĩnh vực ngân hàng số, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo và góp phần tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.