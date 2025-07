Bịa đặt chuyện người phụ nữ tử vong ở Campuchia để kêu gọi ủng hộ

(VTC News) -

Ngày 26/7, Công an xã Trà Liên, TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành thông báo về thủ đoạn lợi dụng kêu gọi từ thiện trên không gian mạng.

Thông tin trên trang "Tin Việt - Cam" về cô gái tử vong ở Campuchia là bịa đặt.

Ngày 22/7, Công an xã Trà Liên tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook, được đăng tải bởi trang “Tin Việt - Cam”. Nội dung bài viết cho biết một nạn nhân tên Nguyễn Việt Anh Thư tử vong do tai nạn lao động tại Campuchia. Bài đăng cũng cho biết nạn nhân để lại hai con nhỏ đang sống cùng anh trai, trong khi chồng đang thi hành án tù và cha già hơn 70 tuổi hiện cư trú tại xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My. Số điện thoại người anh được đăng kèm là 0385.371.041.

"Hiện gia đình không có tiền đưa thi thể về, trong khi chi phí làm thủ tục đưa về hơn 130 triệu. Kính mong bà con đồng hương trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền vào số tài khoản 33519092002, Ngân hàng TP Bank, tên: Nguyen Hoang Huy để có thể giúp gia đình đưa Thư về mai táng...", lời kêu gọi ủng hộ trong bài viết.

Xét thấy thông tin trên còn nhiều điểm đáng ngờ, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Công an xã Trà Liên đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, trên địa bàn xã không có công dân nào tên Nguyễn Việt Anh Thư hay người anh tên Huy như bài viết nêu, số điện thoại đăng kèm không có thực, nội dung lời kêu gọi là sai sự thật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Trà Liên thông báo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt các thông tin kêu gọi từ thiện như trên. Người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để có hướng xử lý phù hợp, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tượng khi chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin.